美股盤後 – Netflix 「漲聲響起」科技股走高 美股四大指數喜上眉梢

美股週二 (15 日) 喜上眉梢，道瓊指數大漲逾 150 點，S&P 500 指數突破 2,600 關鍵水位，主要是受到兩大因素激勵：中國將祭出更多刺激經濟措施，以及 Netflix 引領尖牙股 (FAANG) 大隊全面走高。



週二 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 155.75 點，或 0.65 %，收 24065.59 點。

S&P 500 指數上漲 27.69 點，或 1.07%，收 2610.30 點。

那斯達克指數上漲 117.92 點，或 1.71%，收 7023.83 點。

費城半導體指數上漲 2.75 點，或 0.23%，收 1197.03 點。

S&P 500 指數一個月以來的首次突破 2,600 關鍵水位，11 個板塊中有 7 個板塊上漲，資訊科技板塊漲幅最大達 1.86%，健康保健與電信板塊分別上揚 1.66% 和 1.09%；非必需消費品、原物料和工業類股則收跌。

尖牙股 (FAANG) 全面走高，Netflix (NFLX-US) 因提高訂閱戶價格，股價應聲暴漲 6.52 %。

Netflix 提高訂閱戶方案價格，漲幅為該公司史上最高。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.55%；臉書 (FB-US) 上漲 2.45%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.11%。

半導體產業漲跌互見，AMD (AMD-US) 上漲 0.74%；INTEL (INTC-US) 上漲 0.52%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.38%；美光 (MU-US) 下跌 1.96%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.74%。

摩根大通和富國銀行財報遜預期，引發美股主要指數早盤下跌，爾後美股隨摩根大通股價走高而收漲。

由於債券交易轉弱，摩根大通 (JPM-US) 營收與獲利均不如預期，該公司股價開低走高，收 0.72%。

富國銀行 (WFC-US) 受到濫開帳戶醜聞等影響，營收不如預期，該公司股價開低走低，跌幅為 1.59%。

美國銀行 (BAC-US) 和高盛 (GS-US) 漲幅皆逾 0.6%，將陸續發布第四季財報。

台股 ADR 全面上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.78%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.12%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 3.29%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.35%。

華爾街分析

中國上月 (去年 12 月) 進出口數據意外下滑至 2 年來最多，引發投資人對全球經濟成長趨緩的擔憂。在中國週二表示將在短期內採取更多刺激措施以支持經濟增長之後，激勵美股走升。

此外，Netflix 調漲全美訂閱方案價格 8%-14%，這是該公司推出串流媒體服務以來的最大漲幅，引領今日科技股走高。

瑞士信貸 Credit Suisse 分析師 Doug Mitchelson 表示：「投資者會相當積極地看待這個高於華爾街預期的漲幅，增強對訂閱戶趨勢、營收成長和實現利潤能力的信心。」

芝加哥 TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「今天總體上都有好消息，中國新刺激政策協助化解關稅憂慮，Netflix 漲價 (利多消息) 也非常好。」

英國脫歐草案遭到英國國會壓倒性的否決，促使週二美股尾盤漲幅一度短暫回吐。

亞特蘭大 SunTrust 諮詢服務公司首席市場策略師 Keith Lerner 說：「沒人期待英國脫歐結果會有什麼好處。」