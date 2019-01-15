三大法人同步站買方買超逾百億元 外資回補鴻海1.24萬張

台股集中市場加權股價今 (15) 日開低走高，在低檔買盤支撐下，終場指數收在 9806.04 點，站上季線，三大法人同步買超，合計買超 109.04 億元，外資也回補鴻海 (2317-TW) 1.24 萬張，自營商則是大買金像電 (2368-TW)3610 張。

台股集中市場今日最後一盤爆出 85.11 億元大量，拉抬指數 18.59 點，證券分析師張陳浩指出，台股集中市場今天的拉出長紅棒，有助扭轉大盤轉為多頭排列。

今日自營商買超 16.18 億元，投信買超 1.77 億元，外資及陸資買超 91.09 億元。外資並在期貨市場淨多單口數增加 8029 口，未平倉口數 52955 口為近兩個月來新高。

今天外資在集中市場買超較多的個股為元大金、群創、大同、鴻海、台積電、開發、華航、台達電、兆豐金、友達；今天外資在集中市場賣超較多的個股為國泰金、新光金、富邦金、中壽、金像電、友訊、敦泰、仁寶、宏達電、台化。

今天外投信在集中市場買超較多的個股為上海商銀、百和、台達電、正文、寶成、聯茂、金像電、華夏、國巨、豐泰。今天投信在集中市場賣超較多的個股為第一金、亞泥、台泥、台積電、欣興、中磊、敦泰、國建、復盛應用、健鼎、長榮航。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為新光金、金像電、華通、智邦、南亞科、上海商銀、強茂、晶電、友訊、台灣高鐵；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為明泰、台積電、奇鋐、亞光、元大金、正新、台泥、長榮、智原、鴻海。