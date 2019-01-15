豐達科自結上月稅後純益年增2成 EPS 0.55元

豐達科 (3004-TW) 今 (15) 日公告去年 12 月自結稅後獲利 2900 萬元，年增 20.3%，每股純益 0.55 元，法人預估，受惠營收規模放大，豐達科去年第 4 季每股純益將達 1.5-2 元之間，去年全年則上看 5.5-6 元之間。

豐達科去年 12 月營收 2.32 億元，創下歷史單月新高，月增 8.3%、年增 31%，自結稅前盈餘 3800 萬元，年增 32.6%，稅後獲利 2900 萬元，年增 20.3%，每股純益 0.55 元。

而豐達科去年第 4 季營收 6.6 億元，季增 13.8%、年增 4 成，去年全年營收 22.79 億元，年增 30.4%，均創下新高。

法人預估，在營收規模放大下，豐達科去年第 4 季、全年毛利率均持穩在 3 成之上，單季每股純益約 1.5-2 元左右，全年每股純益上看 5.5-6 元之間，營收獲利可望同步創高。

展望今年，豐達科透露，航太扣件方面長期客戶穩定，平均訂單能見度長達半年至 1 年，最多上看 3-5 年，隨航太需求增長，可望同步推升訂單增長，惟外部需觀察美中貿易戰對美元匯率以及原物料波動，對毛利率的影響。

新廠方面，中國昆山廠預計今年第 3 季啟用，台灣平鎮新廠，按照計畫，第 1 期於本月拿到使用執照，第 2 期則將於年中取得執照，可望因應接下來的訂單需求。