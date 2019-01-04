雄獅獨包2020年九州七星列車 開賣一週完銷七成

享譽「鐵道中的法拉利」盛名的「九州七星列車」，標榜極致奢華享受，是許多人有錢也搭不到的夢幻列車。為讓旅客免於預約抽籤、高規格享受「奢華移動城堡」，雄獅 (2731) 包下 2020 年春節出發的九州七星列車，行程甫開賣一週即引爆搶購，完銷七成。由日本九州鐵路公司斥資 30 億日圓打造的九州七星列車，於 2013 年正式行駛，是日本第一輛郵輪式豪華臥鋪列車，九州七星全列車只有 7 節車廂，除 1、2 號車廂的 Lounge car、餐車外，3 至 7 節車廂皆為客房，全車共 14 間套房，包含 12 間套房及 2 間頂級套房，即使要價不斐，每回開放抽籤預約，依舊爆滿供不應求。



雄獅主題旅遊總經理游國珍表示，九州七星列車不單賣車票，僅開放部分席次給海外遊客抽籤，但預約人數踴躍，2017 年度中選率僅 4.1%，即使有錢也不一定買得到。雄獅看準金字塔頂級客群，讓旅客不須曠日廢時等待抽選，特別推出 2020 年農曆新年出發 5 日行程，限量最多 30 名、14 間套房的專屬包車。



雄獅指出，另有前往湯布院散策、並下榻由布院「御三家」住宿，針對遊客喜好、需求進行高端客製的行程，普通套房每人 32 萬 9 千元，頂級客房則要價 47 萬 9 千元。行程甫開賣一週，火速熱銷達 7 成，2 間頂級客房