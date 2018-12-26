雄獅獲「金質旅遊行程」5獎 秘魯團熱銷 前一年即售罄

雄獅 (2731) 今日宣布，獲得品保協會「金質旅遊行程」肯定，繼去年 5 個團體旅遊行程獲獎，今年再度以中南美洲、大陸西南、大陸華北、東南亞、中西歐等 5 個行程榮獲殊榮，兩年合計獲頒 10 個獎項，為近 2 年累計獲獎數最多的旅遊品牌。雄獅觀察，隨著國人海外旅遊頻次提高，消費者更加注重行程的「品質」勝過「價格」，雄獅持續專注於品質、規格、服務、創新、差異化等 5 面向的質變，每一個旅遊行程皆由產品、行銷、企劃、業務人員聯合設計，並於內部導入「元件產銷履歷認證」，針對住宿、餐食、交通、景點、導領人員等項目進行檢驗與認證，帶動「硬規格」與「軟服務」同步升級。



雄獅全線產品布局完整，獲獎行程囊括長短線遊程，不僅區域最廣，更以建築、人文、古文明等兼具多元廣度與深度的行程提供消費者全方位的服務，成功爭取高端遊客認同。



而雄獅於 2017 年起領先台灣市場，率領百人親赴秘魯參加全美洲最古老的慶典「太陽祭」，獲得熱烈口碑迴響。雄獅提到，2018 年的行程團位於前一年即銷售一空，而將於 2019 年 6 月出發的行程，其中一團已於一年之前開賣之際旋即報名額滿，加開第二團目前也即將額滿，市場反應熱烈。