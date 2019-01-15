分離式元件訂單強＋IDM擴大釋單力道 世界先進Q1表現將優於預期

受惠於 MOSFET 等分離式元件訂單強勁、IDM 大廠擴大釋單，八吋晶圓代工龍頭世界先進 (5347) 今年首季本業表現可望優於去年同期，加上業外收益入帳，法人圈預期，世界先進今年第一季表現將優於去年同期，而進入第二季後，隨整體需求回春，世界先進業績將明顯彈升。世界先進董座方略日前提到，雖然整體大環境變數增加，但自家接單情況穩健，不單 MOSFET 等分離式元件訂單續強，驅動晶片、電源管理晶片、汽車電子等也大致平穩。法人圈預期，世界先進今年首季產能利用率將與去年同期相近，但拜整體產能增加，加上業外部分，有補償金可望入袋，為此，今年第一季營收與獲利將優於去年同期。



另外值得注意的是，國際 IDM 大廠近年來板塊與產能變動劇烈，也明顯的擴大委外代工，尤其汽車電子及 5G 基礎建設等新需求全面浮現，導致 MOSFET、IGBT 仍是供不應求，在此趨勢下，本土代工廠的世界先進、漢磊 (3707) 等均明顯受益。