科技基金經理人：特斯拉在3大關鍵領域大幅領先其他汽車製造商

ARK Invest 創辦人兼 CEO Catherine Wood 週一 (14 日) 指出，特斯拉 (TSLA-US) 雖然沒有出席今年的底特律車展，但這家電動車製造商在三個關鍵類別中已居領先地位。

她認為，傳統汽車製造商一直在大規模投資車輛電氣化，但特斯拉在電池技術、人工智慧和數據收集方面處於產業領先地位。

Wood 表示，「我們相信，交通產業正在大規模轉向電動車，而特斯拉領先其他企業好幾步。」

她補充指出，其他汽車生產商很難追趕得上，因為電動車直接存在特斯拉的「DNA」中。

Wood 旗下以科技為主的投資基金 2018 年收穫頗豐，並在 2019 年持續這股上升趨勢，她認為特斯拉占有成本優勢，因為它為 Model S、Model X 和 Model 3 車型生產自有的電池。而其他汽車廠商還需要進行垂直整合。

此外，特斯拉使用的電池類型讓它比其他汽車製造商更具優勢。特斯拉車輛使用圓柱形鋰離子電池，一如在消費類電子產品中常見的款式，而非軟包式薄膜鋰離子電池。

Wood 說，「因此，特斯拉的成本曲線就像消費性電子產品一樣快速下降，這遠遠低於軟包式薄膜鋰離子電池。」

她說，「從工程的角度來看，他們做出一件令人驚奇、沒有人認為是可能的事情。這讓他們遠遠領先於競爭。」

Wood 表示，她預計其他汽車製造商將轉向 Nvidia (NVDA-US) 尋求解決之道，但她批評該晶片製造商的「設計節奏」。

她說，「除了特斯拉之外，其他業者都會採用 Nvidia，但他們的設計節奏更像是 3-5 年。」「而特斯拉是每一年到兩年就會更新設計，兩者動態完全不同。」

Wood 說，特斯拉還從自有的客戶那裡收集上百億英里的數據，並且每季繼續收集超過 10 億英里的數據。她補充說，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的 Waymo 排在第二位，擁有的道路數據大約只有 2 億英里。

她強調，「這就是驅動自駕車的基礎，而這正是我們發展的方向。」