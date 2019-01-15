美零售業報佳音 Lululemon、Crocs Q4表現優

瑜伽服飾品牌 Lululemon (LULU-US) 股票在提高 Q4 營收財測後，股價大漲 5.73% 以每股 139.73 美元作收。同時，競爭對手如 Five Below (FIVE-US)、Crocs (CROX-US)、Boot Barn (BOOT-US)、Abercrombie&Fitch (ANF-US)、American Eagle Outfitters (AEO-US) 也都發布了假期季銷量的結果。
Lululemon 週一 (14 日) 宣布將第四季營收財測提升為 11.4 億至 11.5 億美元，高於先前的 11.15 億美元至 11.25 億美元，也高於 11.3 億美元的分析師共識。
同時，Lululemon 高層還將第四季每股純益 (EPS) 預測從每股 1.64 美元至 1.67 美元上調至 1.72 美元至 1.74 美元，高於市場預期的 1.70 美元。
該公司表示，調漲的原因是假日季度銷售優於預期。年增率有望從之前預測的個位數至低雙位數，成長至雙位數。執行長 Calvin McDonald 在一份新聞稿中表示，「我們的業務發展勢氣在整個假日期間保持強勁，反映了我們產品的持續成功以及我們與全球客戶的聯繫」。
另一美國製鞋商卡洛馳 (Crocs) 也於週一 (14 日) 提高第四季財測，該公司現在預計營收為 2.11 億美元至 2.14 億美元，高於之前的 1.95 億美元至 2.05 億美元，遠高於市場預期的 2.01 億美元。
該公司高層重申了 2019 年營收增長的中位數預測，預計電子商務和零售增長，將抵消門市數量的減少。執行長 Andrew Rees 在一份新聞稿中表示，「這些結果清楚地表明，消費者對包腳鞋和涼鞋的需求是全年性的。經典和襯里鞋款特別引人注目，北美的卓越成績促成了我們的優異表現」。
Crocs 股價下跌 3.46% 至 29.89 美元，一年來股價上漲近 130%。
在其他零售股中，Boot Barn 報告的財政第三季度銷售額為 2.54 億美元，高於市場預期的 2.51 億美元。同店銷售額也增長了 9.2%。Boot Barn 股票上漲 13.46% 至 22.00 美元。
American Eagle Outfitters 報告稱，第四季度的銷售額增長了 6%，高於預期的 5%。去年同一季度年增為 8%，此艱難的記錄還是繼續被打破，使股價上漲 0.66% 至 19.83 美元。它重申每股純益在 0.40 美元至 0.42 美元之間。
Abercrombie 表示，Q4 可比同店銷售額將以低個位數增長，儘管預計淨銷售額將以個位數百分比下降。該公司表示，這是由於 2017 年的第 53 週以及外幣兌換率的變化。它還表示，毛利率將持平，略高於去年的 58.4%。Abercrombie 股價下跌 4.72% 至 19.16 美元。