美零售業報佳音 Lululemon、Crocs Q4表現優

瑜伽服飾品牌 Lululemon (LULU-US) 股票在提高 Q4 營收財測後，股價大漲 5.73% 以每股 139.73 美元作收。同時，競爭對手如 Five Below (FIVE-US)、Crocs (CROX-US)、Boot Barn (BOOT-US)、Abercrombie&Fitch (ANF-US)、American Eagle Outfitters (AEO-US) 也都發布了假期季銷量的結果。

Lululemon 週一 (14 日) 宣布將第四季營收財測提升為 11.4 億至 11.5 億美元，高於先前的 11.15 億美元至 11.25 億美元，也高於 11.3 億美元的分析師共識。

Lululemon 股價趨勢圖

同時，Lululemon 高層還將第四季每股純益 (EPS) 預測從每股 1.64 美元至 1.67 美元上調至 1.72 美元至 1.74 美元，高於市場預期的 1.70 美元。

該公司表示，調漲的原因是假日季度銷售優於預期。年增率有望從之前預測的個位數至低雙位數，成長至雙位數。執行長 Calvin McDonald 在一份新聞稿中表示，「我們的業務發展勢氣在整個假日期間保持強勁，反映了我們產品的持續成功以及我們與全球客戶的聯繫」。

另一美國製鞋商卡洛馳 (Crocs) 也於週一 (14 日) 提高第四季財測，該公司現在預計營收為 2.11 億美元至 2.14 億美元，高於之前的 1.95 億美元至 2.05 億美元，遠高於市場預期的 2.01 億美元。

Crocs 股價趨勢圖

該公司高層重申了 2019 年營收增長的中位數預測，預計電子商務和零售增長，將抵消門市數量的減少。執行長 Andrew Rees 在一份新聞稿中表示，「這些結果清楚地表明，消費者對包腳鞋和涼鞋的需求是全年性的。經典和襯里鞋款特別引人注目，北美的卓越成績促成了我們的優異表現」。

Crocs 股價下跌 3.46% 至 29.89 美元，一年來股價上漲近 130%。

在其他零售股中，Boot Barn 報告的財政第三季度銷售額為 2.54 億美元，高於市場預期的 2.51 億美元。同店銷售額也增長了 9.2%。Boot Barn 股票上漲 13.46% 至 22.00 美元。

Boot 股價趨勢圖

American Eagle Outfitters 報告稱，第四季度的銷售額增長了 6%，高於預期的 5%。去年同一季度年增為 8%，此艱難的記錄還是繼續被打破，使股價上漲 0.66% 至 19.83 美元。它重申每股純益在 0.40 美元至 0.42 美元之間。

Abercrombie 表示，Q4 可比同店銷售額將以低個位數增長，儘管預計淨銷售額將以個位數百分比下降。該公司表示，這是由於 2017 年的第 53 週以及外幣兌換率的變化。它還表示，毛利率將持平，略高於去年的 58.4%。Abercrombie 股價下跌 4.72% 至 19.16 美元。