台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月15日

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席亞洲經濟學家高路易（Louis Kuijs）表示：「糟糕的貿易數據很可能增加中國達成協議的壓力，或至少令美國暫停調升關稅；與此同時，由於經濟與金融市場的利空，美國似乎也面臨比數月前更大的減緩緊張壓力。」市場解讀，中國可能在貿易談判中對美做出更多讓步。

大陸國家外管局 14 日釋放重大利多！合格境外機構投資者（QFII）投資 A 股總額度將由 1,500 億美元翻倍至 3,000 億美元，意味著將有新增逾兆元人民幣資金錢進 A 股。市場預期，外資已成為 A 股很重要的資金動能來源，而此一擴大開放的最新舉措，將為 A 股引入中長期活水。

顧能（Gartner）公布初步調查結果顯示，拜 DRAM 榮景之賜，2018 年全球半導體營收總計 4767 億美元（14.7 兆元台幣），較 2017 年增加 13.4%，三星電子穩居龍頭，但顧能示警記憶體已進入衰退期，今年市況恐丕變，全球半導體排名將重新洗牌。



經濟日報

陸對美談判 傳將讓步

國內首例 工研院禁用華為手機

肯德基漲價 恐掀連鎖效應

工商時報

陸擴大引外資入 A 股

蘇內閣上班首日 緊盯防豬瘟漏洞

投資台灣 大成砸 24 億蓋新廠

聯合報

貿戰衝擊 陸上月進出口雙降

全球手機需求疲軟 重擊台供應鏈

加速體制改革 CPTPP 越南上路

蘋果日報

外資重手圍毆 台積目標價連挨刀

記憶體進入衰退期 全球半導體排名將洗牌

裸晶跌價壓力大 環球晶獲利不妙

中國時報

麥電慘遭台電索賠逾 32 億

深耕拉美 長榮海運邁開大步

momo 拚物流短鏈 3 小時到貨

自由時報

非洲豬瘟防疫緊繃 消費轉移、雞價喊漲

產創減稅擬延 10 年 加碼獎勵留才

會計師巫鑫︰調查大同非常規交易



