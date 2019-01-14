【亞洲投顧】緯軟，良維再創新高

◆盤勢分析

今天大盤量縮下跌，空方壓力不大，不過要觀察量縮不破低點或長下影線的初步止跌訊號，短線支撐 9584 點，目標還是 9871 點；上週是老朋友 3324 雙鴻攻上漲停板，今天換龍哥跟大家分享的會員持股，4953 緯軟和 6290 良維創新高，行情一波接著一波，大家到底有沒有獲利？

期貨方面，之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單又大賺 + 55 萬，全部實際對帳單分享，這就是系統化紀律操作，享受行情，享受獲利。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬，12/3 出現 + 50 萬的獲利。

11 月初推薦而且分享的義隆大賺 + 30%，智易大賺 + 20%，大家到底有沒有獲利呢？龍哥佈局 6290 良維和 4953 緯軟，今天都創下新高，甚至散熱族群 3324 雙鴻，持續創高，表現都不錯，找到主力找到獲利；龍哥還有新主力股要佈局，期貨準備迎接大行情，大家跟上腳步，一起搶紅包好過年。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有 3596 智易，6285 啟碁，3324 雙鴻，5349 先豐，2377 微星，6290 良維，4915 致伸，4953 緯軟等等。



今天外資期貨多單減少 5224 口，自營商多單增加 2284 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，大盤下跌，空方籌碼增加，小心持續回測支撐。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 9584 點停利出場；空方操作者帶量跌破 9584 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估