【華冠投顧】台股本周果然開始"喘口氣、調呼吸" 《一個眉角》就知紅包行情來不來

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五提醒「雖然指數再創反彈新高，但大盤委賣張數依舊在偏高水準... 整理過程還需要一些時間，故仍維持 "大盤短線需要稍事整理" 的看法」。今日台股如期回檔，大盤 - 51 點下探五日線，OTC 指數 - 0.6% 小破五日線。

1/4 大盤破底當天，昇楷於盤後分析文肯定地告訴大家「紅包行情會上演」並詳述看好的邏輯。上週大盤急行軍 400 點越過季線，昇楷卻於上週五 (1/11) 提醒「短線要轉為整理或回檔走勢了」，不過兩者之間並不衝突，當中的眉角已於上週末的專文分享中提及。

總而言之，隨著封關時間逐漸接近，不管是長假效應所引發的賣壓，還是市場丙種金主的結帳賣壓都會慢慢出來，如果你是主力，明知賣壓將會出籠，一定是採守勢甚至讓股價掉下來逢低承接，何必拉高讓人賣，這就會形成一段時間的整理盤勢，至於整理何時結束？看到什麼現象可以拉高持股比重呢？

＜強弱勢股＞

強勢股中，邁入旺季的 AM 汽車零組件為今日最強族群，《4551 智伸科》、《1525 江申》、《3004 豐達科》、《2233 宇隆》、《9951 皇田》、《3003 健和興》、《2239 英利 - KY》... 同步大漲；光學股《3019 亞光》去年 EPS 創十年新高，今日股價續創波段新高，並帶動光學族群《3218 大學光》、《3406 玉晶光》、《3504 揚明光》... 跟進拉高。

弱勢股部分，受到美台之間利差擴大所衝擊的壽險業，今日《2882 國泰金》、《2881 富邦金》、《2823 中壽》、《2867 三商壽》... 走出破底走勢；美系外資降評《6488 環球晶》導致股價重挫並摜破所有均線，拖累《3016 嘉晶》、《6182 合晶》、《5483 中美晶》、《3532 台勝科》... 跟著破線。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。