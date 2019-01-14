【華冠投顧】台股漲多拉回，季線失守，力守9700點整數!

美股上周五小漲小跌，台股今日開低震盪走低，漲多拉回，指數終場下跌 51 點，9708 點作收，成交量 716 億元，價跌量縮。

盤面結構: 電子股跌 0.53%，即將在本周 17 日召開法說會的台積電 (2330) 股價今天則跳空開低，收 218.5 元，下跌 2 元。金融股跌 0.8%，富邦金 (2881)、國泰金 (2882)、中壽 (2823) 等股價亦連袂下挫。OTC 跌 0.59%，之前強勢的中小型股… 長園科 (8038)、超眾 (6230)、神盾 (6462)、先豐 (5349)、環球晶 (6488) 等拉回。台股拉回，就技術面來看，上周五過季線 9750 點壓力區，上周大漲 376 點，漲幅 4.02%，今天受到美國盤後期指大跌走弱拖累，加權指數開低走低，不過終場力守 9700 點整數。另就全球股市觀察，亞股與美股市仍未站回季線，且美國政府關門創最久天數，何時落幕還不知道，因此後續仍有漲多震盪拉回可能。強勢股方面晶心科 (6533)，環科 (2413)，泰鼎 KY(4927)。

由於距離農曆年封關只剩 12 天交易日，台股短線震盪向上格局不變! 仍有機會賺紅包，建議大家鎖定趨勢主流的個股，拉回逢低卡位布局。

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