鄉林建設首季推兩大預售案 預估上半年完銷

鄉林建設 (5531-TW) 今年第 1 季分別在新莊副都心推出「鄉林淳真」與台中的「鄉林天韻」2 個預售案，董事長賴正鎰今 (14) 日指出，從目前預約熱絡情況來看，最慢上半年就可完銷。

鄉林建設 2018 年全年營收 73.79 億元，年增率達 49.6%，賴正鎰表示，鄉林去年營收比前年好很多，主要是房地產回溫，加上肥咖條款帶動台商回流，國內游資增加，置產意願大增，大坪數的房子也比較好賣。

鄉林建設目前現有的新成屋，新北投「鄉林玉川」僅剩 6 戶；台中的鄉林美術館只有 10 戶；淡水紅樹林山海滙已賣出 7 成，並且去年底已完工，陸續交屋中，僅剩 40 多戶會持續銷售，賴正鎰指出，這些新成屋今年都可望結案，鄉林手上已經沒有其他成屋。

賴正鎰還表示，今年最新推案是新莊副都心的「鄉林淳真」與台中的「鄉林天韻」2 個預售案，目前像是總戶數 188 戶台中市鄉林天韻，上周看房組數就有 52 組，目前已經下訂預約的買家已經超過 5 成。新莊副都心的「鄉林淳真」預約戶也已經突破 6 成，預計 3、4 月開始動工。

賴正鎰表示，看好房市熱度，鄉林會持續在雙北與台中，加強購地推案，另外先前有 10 處左右的合建與都更案，也都會順勢找好時機推出。