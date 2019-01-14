特力去年營收創新高 旗下特力屋推首間智慧門市插旗台中大墩

特力 (2908) 去年營收創下新高紀錄，全年營收近 400 億元，較 2017 年同期成長近 8%，此外，旗下特力屋也宣布，打造首間智慧門市，全新成立「特力屋大墩店」，正式跨足台中七期商圈戰區，一改過去大量陳列商品模式與高聳的貨架，在僅有 400 餘坪的空間大幅提高情境式陳列佔比，強化商品體驗，更引進數位貨架、電子價標、RFID 識別感應商品介紹與專人服務線上購物等新零售科技與服務，展現新零售智慧門店的魅力。特力屋總經理張 (木百) 青表示，面對線上便捷的購物型態，實體通路所能提供的實境體驗仍是不可取代的優勢，因此相較過去量販式的營業模式，近年來特力屋加強提升商品與服務體驗，強化一站購足的優勢；大墩店更進一步引進了新零售數位科技，串連線上線下多元購物方式，門市的陳列與存貨亦不再受空間限制，精選最適合當地商圈商品與服務，主動拉近與群眾的距離。



特力指出，佔地僅 400 餘坪的大墩店，具備特力屋完整商品線，並藉由引進新零售科技，整合虛擬與實體的購物體驗，導入數位貨架、電子價標、RFID 識別感應及專人服務線上購物，補足門市陳列與庫存需求，並透過數位介面完整呈現商品資訊，協助消費者判斷商品適用性，選物更精準，大幅簡化購物流程，滿足不同消費偏好。



特力去年 12 月營收 33.72 億元，月增 11.82%，年增 12.82%；全年營收 398.98 億元，年增 7.94%。