貿易談判前釋善意 中國將外資QFII額度倍增至3000億美元

中國國家外滙管理局宣布，為滿足境外投資者擴大對中國資本市場的投資需求，經國務院批准，合格境外機構投資者 (QFII) 總額度由 1500 億美元增加至 3000 億美元。

中國自 2002 年開放 QFII 投資，上次提高投資額度為 2013 年七月，當時投資上限從 800 億美元提高到 1500 億美元。據彭博的數據顯示，目前 QFII 使用的額度約為 1010 億美元。

中國目前 QFII 實際使用額度約 1010 億美元。(來源：Bloomberg)

QFII 制度一直是中國資本市場最早對外開放、同時也是最重要的制度，是境外投資者投資中國金融市場主要管道之一。

2016 年至 2018 年，中國外匯管理局對 QFII 制度相關外匯管理進行重大改革，包括完善審慎管理，取消匯出比例限制，取消有關鎖定期要求，允許 QFII 持有的證券資產在境內開展外匯套期保值等，加速便利境外投資者透過 QFII 管道投資境內金融市場。

中國民生銀行研究院分析師王一峰表示，中國提高外資 QFII 額度，表明兌現開放金融市場的承諾，並希望在貿易談判中向美國展現善意。

此外，去年上證指數跌入熊市，跌幅之大居全球主要股市之首，提高 QFII 額度，預期將有助於擴大外資投資，並將有助於推升中國陷入困境的股市。

中、美貿易戰將在一月底重啟談判，美國總統川普先前指責中國是全球商業的片面受益者，而中國提高 QFII 額度，加強市場國際化，預期將有助於緩解貿易緊張形勢。

國泰君安證券首席固定收益分析師秦漢表示，在中美貿易會談期間，中國此舉表明了其正在按計畫開放金融市場。

中國股、債市場對外國投資人來說，仍然具有很大吸引力。根據彭博數據顯示，中國股市市值達 5.65 兆美元，是全球最大的股票市場；債券市場價值更達 12.3 兆美元。

彭博數據也顯示，截至去年 9 月，外國機構和個人持有 1890 億美元的中國境內股票，約佔市值的 3％。