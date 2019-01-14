美著名學者：美中有望達成協議 習近平不在意讓川普宣稱大勝

隨著美中貿易戰今年首輪談判結束，國際關係權威、美國哈佛大學教授 Graham Allison 近日在《國家利益 (The National Interest)》撰文，表示在和習近平團隊關鍵人物談話過後，他推測兩國將能達成協議，習近平會讓川普得以宣稱大獲全勝，來結束當前的對峙。

Allison 指出，目前距離休戰結束的 3 月 1 日，只剩 50 天左右。在 3 月 1 日前，中國會滿足川普的要求，並讓休戰期間能因此延長 6 個月，以進行第二階段談判，解決更多富爭議的問題。

他表示，中國將同意購買超過 1 兆美元的美國天然氣、石油和農產品，並開放美國在銀行、保險和股票市場的准入，這些都不難做到。但到第二階段，要就智財權保護和產業問題達成共識，則更為困難。

Allison 過去曾提出「修昔底德陷阱」(Thucydides’s trap)，受外界廣泛引用，意指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然會回應這種威脅，讓戰爭難以避免。他認為，關稅長期存在或者取消，其實只是小問題，並無礙兩大國的較量。

Allison 相信，將北京視為公司而非政府，更有助了解其行動。高層已承諾股東今年要有 6.5% 的成長，在評估所有經濟逆風之後，評估讓步是不可避免的「痛苦選擇」。習近平在改革開放 40 週年時說，「沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺」，其實是他知道讓步會遭受批評，因此事先強調。

中國研究過美加墨的談判，認為新舊 NAFTA 的差異為 10% 至 15%，如果川普因此得出這是「偉大的協議」，習近平樂於做個面子滿足他，這是中國人早已熟練的「儀式主義式虛偽 (ritualistic hypocrisy)」。

中國團隊也注意到，川普對美國股市格外敏感，似乎是將股市視為其政治心電圖。在貿易戰影響下，美股去年 10 月已接近熊市，而川普還需要與民主黨搏鬥。北京政府相信，川普會採取一切必要措施，避免股市急跌、經濟衰退，導致連任失敗。

Allison 相信，即使習近平答應川普所有條件，中國經濟仍能以美國兩倍以上的速度增長。由此來看，第一階段談判，雙方很有可能達成協議。