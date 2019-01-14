中國12月出口大幅低於預期 創下2年半來最大下降幅度

中國海關總署週一 (14 日) 公布 12 月進出口數據，其中按美元計算，中國 12 月進口年增率為 -7.6%，低於預期 4.5%，；出口年增率為 -4.4%，亦是低於的預期 2%，也低於前值 5.4% ，12 月中國出口是創下 2016 年 7 月來最大降幅。

市場經濟學家分析，中國 12 月按美元計價出口大跌，主要是反應了當前美中貿易戰的關稅壁壘，導至市場訂單大幅下滑，並同時打擊到了消費預期。

中國海關總署同時公布 2018 年全年中國進出口數據，2018 年中國進出口總值人民幣 30.51 兆元，年增率為 9.7%。其中，出口人民幣 16.42 兆元，年增 7.1%；進口人民幣 14.09 兆元，年增 12.9%。

若以美元計算，2018 年中國進出口總值 4.62 兆美元，年增 12.6%。其中，出口 2.48 兆美元，年增 9.9%；進口 2.14 兆美元，年增 15.8%；貿易順差 3517.6 億美元，下滑 16.2%。

圖: AFP

從貿易夥伴來看，去年，中國對前三大貿易夥伴歐盟、美國和東盟進出口分別成長 7.9%、5.7% 和 11.2%，三者合計占中國進出口總值約 41.2%。

而中國對一帶一路周邊國家合計進出口人民幣 8.37 兆元，年增 13.3%，成長幅度比中國整體外貿成長高出 3.6 個百分點，顯示中國與一帶一路週邊國家的貿易合作潛能正在釋放。

若從地區來看，過去中國外貿成長的主要動能來源在東部沿海一帶的主要城市，但去年已有所轉變，東部 10 個省市外貿成長只有 8.8%，而西部 12 個省市成長高達 16.1%、東北三省外貿年增 14.8%，及中部 6 個省市外貿成長為 11.4%，都比中國整體成長幅度高出不少。

至於以出口的內容來看，去年中國機電產品出口人民幣 9.65 兆元，年增 7.9%，占中國整體出口比重 58.8%，比 2017 年提升 0.4 個百分點。其中，金屬加工機床年增 19.2%，汽車出口年增 8.3%，手機出口年增 9.8%。

去年第四季中國外貿進出口總額為人民幣 8.21 兆元，年增 8.8%，第三季則是年增 13.8%。第四季外貿成長下滑的主要因素在於 2017 年第四季基期偏高，同時國際經濟情況與原物料價格均有所不同，及廠商調整進出口腳步所致。