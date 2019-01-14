〈每日外資外匯觀點〉英脫歐投票不確定性高 野村退出作多英鎊兌歐元

上週五歐洲央行 (ECB) 宣布利率按兵不動，歐洲央行行長德拉吉發表鴿派言論，導致歐元短線急跌，本週金融市場關注英國脫歐投票，歐洲央行總裁德拉吉及美國聯準會 (Fed) 三號人物、Fed 紐約分行總裁威廉斯的談話將登場，此外，美國政府停擺也將持續受到關注。

德拉吉的談話顯示，市場的不確定性仍在增加，經濟前景面臨的風險仍大致平衡，風險平衡傾向下行。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 策略師 Manuel Oliveri 對此表示，德拉吉此番言論，表明歐洲央行對利率前景的鴿派傾向，並預期德拉吉本週若再度發表鴿派言論，上週上漲 0.6% 的歐元走勢將受挫。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

野村證券外匯策略師 Jordan Rochester 指出，預定進行的英國脫歐投票存在不確定性，英國首相梅伊可能敗陣，英鎊難免受到負面影響，野村退出做多英鎊兌歐元。

英鎊兌歐元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 認為，美國整體經濟預期放緩，意味著目前不是買入美元的好時機。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

此外美國政府關門部分關門，未來一周零售銷售和新屋開工數據可能被推遲公布，BK 資產管理指出，儘管零售銷售報告可能受惠於強勁的假期銷售，但製造業和服務業活動仍顯著放緩，預期可能要到夏季才會看到聯準會進一步升息。

Kitco 高級市場分析師兼專欄作家 Jim Wyckoff 則撰文指出，近期美元兌其他主要貨幣走軟，但不要指望美元指數出現長期下跌，因為相互衝突的基本面因素可能會使該指數在技術面維持區間震盪。