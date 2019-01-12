紐約匯市—歐元漲勢卡關 美元顛簸走揚；脫歐日可望延後 英鎊大漲

週五 (11 日) 交易，在 12 月消費物價通膨數據出爐後，美元兌許多競爭貨幣走揚，除了英鎊。因英媒報導，英國原訂 3 月 29 日脫歐，如今延後脫歐的可能性增加，激勵英鎊上漲。

美元稍早走勢不利，但在 12 月消費物價通膨數據公布後，美元開始攀升，即使該數據顯示，由於石油價格下滑，12 月 CPI 是 9 個月來首次下降。

ICE 美元指數上升 0.1% 至 95.624。

矽谷銀行資深外匯交易員 Minh Trang 表示，「我不認為美元走勢必然與 CPI 數據相關。」

美元週五顛簸走揚，亦有分析師認為美元受到技術因素的支撐，這是因歐元碰到阻力水準，但有鑑於 Fed 對升息態度轉謹慎，美元前景仍黯淡。

華盛頓天普公司（Tempus Inc.）交易和協議部門副總裁 John Doyle 表示，「在歐元碰到上升阻力關卡後，看來我們正面臨一些模式，美元會有止損買盤。」

「我不認為這個走勢有任何基本面的驅動力，最激烈的走勢是在歐元兌美元匯率上，而這演變成美元全面性的買盤。」

他認為，投資者仍謹慎小心，不會將美元推升太多。

歐元兌美元自前一交易日的 1.15 美元下滑至 1.1471 美元，本週稍早，歐元兌美元觸及 3 個月高點。

Trang 表示，「歐元顯然感覺找到了底線。」

英國方面，延後脫歐的可能性越來越高，激勵英鎊兌美元盤中高點達 1.2867 美元，爾後收斂至 1.2851 美元，仍較前一日 1.2749 美元大幅上升。

英鎊兌歐元也強勢，歐元兌英鎊下跌 1% 至 0.8926 英鎊。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「英鎊在報導後積極升值，持續凸顯英鎊對脫歐消息仍極度敏感且高度反應。」