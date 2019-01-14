英鎊恐再貶 分析師估3月底跌逾3%

根據《彭博社》報導，西太平洋銀行 (Westpac Banking Corp) 分析師預估，受英國脫歐影響，英鎊兌美元匯率將續貶，3 月底時，恐跌逾 3%。

台北時間週一 (14 日) 下午 3 點 46 分，Investing.com 報價顯示，英鎊兌美元下跌 0.1%，至 1.2829。

英鎊兌美元下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

西太平洋銀行資深外匯策略師 Sean Callow 表示，無論英國最終採取何種脫歐形式，即使是最令市場感到積極的選擇，其經濟表現，也會比 2016 年通過脫歐公投時疲軟。

Callow 估計，英鎊兌美元匯率恐續貶，並於 3 月底跌逾 3%，至 1 英鎊兌 1.24 美元左右。

Callow 稱，屆時，英鎊將維持在該水平 (1.24) 附近，直到 2019 年中旬，就算偶有利多消息，也只會暫時反彈。

2018 年，英鎊兌美元累計下跌約 5.6%，但自 2017 年 4 月以來，英鎊未曾貶至 1.24。

但法國農業信貸銀行 G-10 貨幣策略負責人 Valentin Marinov 認為，英鎊可望自 2019 下半年起，逐漸弭平脫歐造成的損失，回升至 1 英鎊兌 1.40 美元左右。

不過，Marinov 也說，在英鎊反彈前，「我們不得不忍受更多市場動盪」。

英國國會將於明 (15) 日表決脫歐協議，歐盟將視其結果，決定如何回應；但部分歐盟官員研判，英國首相梅伊勢必得將 3 月 29 日的脫歐生效時間點延期。