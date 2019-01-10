〈每日外資外匯觀點〉「美元為王」終結聲中 摩根大通力挺今年上漲10%

美國聯準會公布 12 月會議紀要措辭鴿派，亞特蘭大聯準會主席 Bostic 對降息持開放態度，市場對聯準會暫停升息的預期升高，美元空頭大受鼓舞，美元指數周三大跌 0.75%，周四並進一步退守 95。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券全球利率策略主管 Priya Misra 在會議紀要出爐後表示，會議紀要比聯準會主席鮑爾先前的言論更加鴿派，預期聯準會 3 月將不會採取升息，同時預告了「美元為王」的走勢將終結。

Misra 表示，即便經濟數據放緩，聯準會可能也要花上一段時間，以衡量緊縮政策對商業和消費者信心的影響。

摩根大通全球債市、匯市及大宗商品的首席投資官 Bob Michele 在 2019 年全球金融市場的五件大事預測中力挺美元，認為全球地緣政治風險今年或許不會平息。英國脫歐情勢可能會變得更混亂，美國國會分裂將使白宮應接不暇。在這樣的情形下，投資者需要美元的避險屬性，預期今年美元將上漲 10%。

荷蘭合作銀行策略負責人 Chris Turner 表示，雖然聯準會維持貨幣政策常態化，但並未完成升息路徑，預期 2019 年第三季前仍可能升息 100 個基點；而且聯準會升息未必都能確保美元的漲勢，一旦市場認為聯準會升息幅度已夠，美元指數就可能大幅下挫。

西太平洋銀行也認為，在鮑爾的鴿派言論後，加上趨弱的 PMI 預示美國經濟增長的優異表現將會終止，美元近期的跌勢恐怕仍將持續。