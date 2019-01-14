「大亂鬥」夯！日Switch銷量將突破700萬大關！

日本知名電玩情報媒體「Fami 通 (ファミ通)」在 11 日的報導中指出，根據他們的調查，在日本 2018 年 12 月份 (2018 年 11 月 26 日 - 2018 年 12 月 30 日) 的遊戲軟體銷售量上，第 1 名的任天堂 (7974-JP) Switch「任天堂明星大亂鬥特別版」共賣出超過 236 萬套，取得壓倒性勝利。

而在遊戲主機方面，任天堂 Switch 也以近 116 萬台的銷量在日本拿下第 1 名，任天堂在軟、硬體的銷量都領先對手。

任天堂明星大亂鬥特別版 (圖：翻攝自任天堂官網)

「Fami 通」在 2018 年 11 月 26 日 - 2018 年 12 月 30 日這 5 週的期間所作的調查指出，家用遊戲軟體銷售數量前 5 名分別是：

任天堂 Switch「任天堂明星大亂鬥特別版」、約 236 萬套。 任天堂 Switch「精靈寶可夢 Let’s Go！皮卡丘 / 伊布」、約 43 萬套。 任天堂 Switch「超級瑪利歐派對」、約 42 萬套。 索尼 PS4「審判之眼：死神的遺言」、約 22 萬套。 索尼 PS4「噬神者 3」、約 17 萬套。

家用遊戲主機的銷售量上：

任天堂 Switch、約 116 萬台 (2018 年 11 月份銷量約 39 萬台)。 索尼 PS4 及 PS4 Pro、約 32 萬台 (2018 年 11 月份銷量約 8 萬台)。

從任天堂 Switch 遊戲軟體銷售成績來看，「任天堂明星大亂鬥特別版」在首週銷售量上超越了 2017 年的「漆彈大作戰 2」，成為第 1 名；也是任天堂明星大亂鬥系列中，第 3 個在日本銷量超越 200 萬套的作品。而任天堂 Switch 主機銷量也在大亂鬥的加持下，去年 12 月在日本的銷量約為 11 月的 3 倍，約達 116 萬台；在日本的總銷量更來到 689 萬台，預估在 2019 年 1 月將會突破 700 萬台大關。

在 2019 年 1 月的家用遊戲市場上，有任天堂 Switch「New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版」，和索尼 PS4 / 微軟 Xbox One「空戰奇兵 7：未知天際」、「王國之心 3」幾款熱門遊戲上市。

今天 (14 日) 東京股市休盤，任天堂在上一個交易日 (11 日) 的股價表現，收盤時上漲 1.80% 收 30330 日圓。