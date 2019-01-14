【大慶證券】盤前分析－紅包行情火熱 台股站上季線挑戰前高



◆盤勢分析

美國總統川普態度強硬、政府部門持續停擺，中國經濟放緩影響美國企業財報展望，但美國 12 月 CPI 年增 1.9%、核心 CPI 年增 2.2% 均符合預期，支撐 FED 放緩升息的步調，美股四大指數開低走高，但市場擔憂情緒再度升溫使指數上升速度放緩，加上日 KD 指標已連續五日高於 80，在美國即將進入超級財報周、政府關門依舊無解，國際經濟變數眾多之下，留意美股漲多壓回修正的可能。

美國 FED 釋放鴿派訊息，加上中國副總理有望在月底赴美國談判，帶動日股、韓股等亞股上周五早盤均開高，台股也直接以 9753 點開出越過季線反壓，不過因盤勢短線漲多、上檔解套賣壓沉重，多方追價意願明顯不足，台股漲幅收斂，終場以 9759 點作收，成交量為 953 億元，留下長上影線。從技術、籌碼面來看，外資台指期淨多單口數高達 4.9 萬口、指數站穩季線之上、日 KD 指標持續交叉向上，有利短線延續多方氣勢，且以週線來看，KD 指標向上黃金交叉，中線也轉為偏多格局，研判未來只要國際情勢持穩，沒有發生重大系統性風險的情況下，台股有望挑戰前高 9871 點關卡。

權值股方面，大立光受惠財報優於市場預期終場大漲 8.23%，帶動台積電、鴻海也同步上揚，但觀察包含國泰金、富邦金、中信金及台塑化、台化等金融、塑化權值股上周五表現較為疲軟，權值股表現漲跌互見。中小型類股則維持輪動格局，受惠於三星新機即將上市，雙鴻、超眾、奇鋐等強勢表態；電池相關類股在資料中心儲能系統改為鋰鐵電池、成本結構改善下，新普、西勝、長園科、興能高等表現強勁；蘋概股如美律、GIS-KY、穩懋、臻鼎 - KY 等也隨大立光大漲激勵，相繼走揚；其餘如亞德客、上銀、智邦、統新、大成鋼等個股亦均以紅盤作收。不過從盤面走勢來看，上週五許多個股尾盤漲勢均有收斂，櫃買指數也開高走低以黑 K 棒作收，可見投資人追價意願不足，個股行情延續力較短，操作上不宜追高，建議聚焦具有營運展望的類股如利基型 IC、生技、紡織、5G、散熱等族群。

