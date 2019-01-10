自耶誕夜以來 道瓊大漲逾2000點 竟是何故

投資人猛然醒悟，這個世界並沒有奔向末日。

自耶誕夜以來，道瓊狂漲了約 2100 點，或 10%。原油價格更大漲約 20%，連高風險的垃圾債券也加入了上漲的行列。

股市反彈走勢於週三仍在持續，道瓊遊走於 24000 點水準。

經濟衰退的擔憂已見消退，取而代之的是經濟軟著陸的希望。聯準會 (Fed) 的鴿派言詞，12 月就業報告強勁及中美貿易談判有所進展，種種的利多消除了投資人的擔憂。

先前，因經濟下滑的證據持續增加，美國股市創下了自大蕭條以來，最糟糕的 12 月表現。Nasdaq 甚至跌進了空頭市場。

根據 EPFR 公司數據顯示，在 1 月 2 日結束的六週期間，全球股票基金流出資金達 840 億美元，創新高，引發了投資人的恐慌。

分析師說，股市跌幅已嫌過度。市場反應了經濟衰退，但基本面並不支持經濟衰退的觀點。

股市大跌及隨後的反彈，Fed 均扮演了要角。

10 月 3 日，道瓊自 26828 高點反轉走低。當日，Fed 主席鮑爾說，利率距中性水平還很遙遠。中性水平即不會減緩或推升經濟的水平。該談話使甦投資人擔憂 Fed 可能加速升息，股市因而下跌。

12 月 19 日，鮑爾暗示 Fed 的政策少有彈性。該談話增加了投資人的緊張。

但隨後，Fed 又扮演了救火隊的角色。1 月 4 日，鮑爾保證 Fed 將具有耐心，觀察經濟的演變。他還說，若有必要，Fed 隨時會改變立場。該談話推升道瓊上漲達 747 點，或 3.3%。

Fed 是股市下跌的元凶，也是隨後反彈的救世主。

美國公布 12 月就業報告強勁，亦減緩了經濟的擔憂。美國 12 月新增就業達 31.2 萬人，大幅高於預期。

貿易戰是最大的變數。中美兩國在北京進行的貿易談判意外延長至第三天，讓投資人大為鼓舞。

美國官員在週三發布的聲明中，並未說明獲得多大進展。但華爾街希望，中美兩國的經濟與市場困境，能迫使雙方達成貿易協定，對股市屬利多。

耶誕夜，華爾街出現了大屠殺，股市出現了超跌現象。摩根大通基金分析師凱利 (David Kelly) 說：「除非美國經濟落入衰退，否則美國股市恐已超跌，可望反彈。」

他並指出，S&P 500 企業本益比已下跌至 13.5 倍，大幅低於 25 年平均值 16.1 倍。

如此的本益比，連部份空頭也感覺到，已是反轉逢低買進的機會。