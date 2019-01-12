美股盤後 – 政府持續關門+能源股下跌 道瓊結束五連漲 

受到美國政府關門、中國經濟擔憂、能源股下跌消弭汽車股漲勢，拖累週五 (11 日) 美股小幅收低 (近乎持平)，道瓊結束連續五個交易日收漲。

週五 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 5.97 點，或 0.02%，收 23995.95 點。

S&P 500 指數下跌 0.38 點，或 0.01%，收 2596.26 點。

那斯達克指數下跌 14.59 點，或 0.21%，收 6971.48 點。

費城半導體指數上漲 11.64 點，或 0.97 %，收 1,213.04 點。

回顧本週，道瓊和 S&P 500 指數週漲超過 2%，那斯達克指數週漲 3.45%。本週華爾街呈現近期最平靜的一週，S&P 500 指數連續第五天漲幅未超過 1%，創自 10 月初來最長的平穩升勢。

尖牙股 (FAANG) 中僅 Netflix (NFLX-US) 大漲 3.98%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.98 %；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.95%；臉書 (FB-US) 下跌 0.28%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.33%。

Netflix 本週飆升 13.45%。(圖：AFP)

亞馬遜和臉書本週漲幅超過 4%，而 Netflix 本週更飆升 13.45%，得益於分析師對其財報訂戶增長數的樂觀預測。

晶片股表現不錯。Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.48%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.89%；美光 (MU-US) 上漲 0.28%；INTEL (INTC-US) 上漲 0.76%。

銀行股方面。摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.48%、高盛 (GS-US) 上漲 0.53%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.17%。

下週二 (15 日) 摩根大通和富國銀行將公布最新財報

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.52%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 2.74%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.97%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.46%。

高盛分析師 Karen Holthouse 表示，在蘋果近營收入減少後，星巴克將成為下一家受中國經濟放緩影響的美國企業。此消息一出，週五星巴克 (SBUX-US) 股價下跌超過 0.7%。

企業財報預測方面，通用汽車 (GM-US) 調高 2018 年全年獲利預期，並稱 2019 年財報將更亮眼，從而推升該公司股價上漲 7%。

在通用汽車發布樂觀財測聲明後，帶動汽車類股走高，福特汽車 (F-US) 上漲 2.0%，飛雅特克萊斯勒汽車 (FCAU-US) 上漲 1.6%。

華爾街分析

截自本週五，美國政府連續第 21 天部分關門，為史上第二長，引發市場擔憂。川普週五取消參加 1 月 21 日開幕 (瑞士達沃斯) 世界經濟論壇行程，並推文向主辦單位致歉，間接暗示政府關門將可能再持續至少 11 天。

美銀美林經濟學家 Joseph Song 在給客戶的一份報告中表示：「只有在感受到經濟、金融或政治重擊過後，美國政府才會重啟。每 2 週的政府運作停擺，就會削減 0.1% 經濟成長。」

本週漲幅穩定是華爾街近期相對平靜的一週，投資者靜待下週銀行股領跑的財報季。

紐約 Newbridge Securities 首席市場策略師 Donald Selkin 表示：「回頭來看，現在市場正在等待下週財報季的開始。」

Quadratic Capital 首席投資長 Nancy Davis 認為：「未來美股波動率仍然很高。我們已經看到波動性上升，這只是剛開始，不久的將來 (財報季開始) 美股起伏將變得更加普遍。」