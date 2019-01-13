多空交戰觀察重點：S&P500 2600點

股市正在迅速接近一個水位，交易員認為這一點可能決定市場在聖誕節後的看漲情緒。

標準普爾 500 指數有望在未來一週挑戰極其重要的水平。2600 點吸引了所有類型的市場觀察者，包括技術分析師和非技術分析師都一樣，大家正在等待標準普爾指數是否可以超過該門檻並且走高，這將代表一些股票在聖誕節期間可能已經觸底。

標準普爾 500 指數目前僅略低於該水平，在週四 (10 日) 觸及 2597 點高位後，週五 (11 日) 收於 2596.26 點。

如果標準普爾指數未能突破 2600 點，則可能是市場將繼續重新審視這個水平，但它也可能預示著回調以測試近期的低點。

Instinet 的 Frank Cappelleri 指出，「大約三四天前，當市場開始回到 2600 時，成交量開始萎縮，沒有人相信這種反彈。如果從最正面或看多的角度來考慮這個問題，我認為指數會在 2600 附近安靜地停下來。就技​術面，它幾乎看起來像是一個多頭的訊號。」

Cappelleri 指出，隨著標準普爾指數逼近 2600 點，近幾週的劇烈震盪趨於平息。他表示，標準普爾週五連續第 5 天沒有上漲或下跌超過 1%，這是 10 月以來首見，也是該指數自 6 月 26 日至 10 月 9 日之間連續 74 個交易日沒有超過 1% 波動以來最長的平靜期。

但 2600 也可能是空頭訊號。他說，「它可能會非常猛烈地扭轉，我認為很多人都這麼想，因為我們已經接近每個人都在談論的 2600 水平。最讓人驚訝的走勢可能是過去幾天發展成潛在的看多訊號，而且在下跌之前你還繼續走高。」

標準普爾指數從 12 月 24 日的收盤低點快速回升 10% 以上後瞄準 2600 點。分析師表示，財報季將於未來一周從主要銀行開始，可能成為標準普爾指數的重要催化劑。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示，「這是純粹基於圖表的說法。其中沒有任何基本面的力量。」他形容這個水平為「阻力之牆」，認為如果標準普爾 500 指數在嘗試突破該水平之前先下跌是合理的。

他說：「如果你特別注意去年，那就是 10 月賣壓顯現的第一支腳。」「也是夏季反彈前回調觸底的地方。很簡單，人們努力解釋價格行為，端視是在什麼樣的環境中，不管是過去的下跌還是現在的上漲。」

根據 Fundstrat 技術分析師 Robert Sluymer 的說法，2600 實際上是整個重要級別的開始。10 月 29 日的低點為 2603 點，而從 10 月高位回落的 50% 回撤位為 2643 點。而標普 500 指數的 50 日均線也在 2635 點。

Sluymer 說，「如果你看空，那看起來就像熊市反彈，人們將開始做空。這是多頭和空頭一起出現的地方，你會開始看到雙方爭鬥。」

他表示，他認為市場可能再探低點。標普在聖誕節前夕收在 2351 點。

「但它還有待證明。對股市造成了很大的破壞，市場需要時間。最終，你會見到回調，」他說。「如果你是一個做空者，這裡不會是你想投入資金的地方。但如果你繼續看空，那麼你可以開始部署空頭部位了。」