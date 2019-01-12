中美貿易戰延燒 Cramer：中國消費者開始選邊站 在陸美商恐受挫

《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 週五表示，中美貿易紛爭持續，中國消費者開始選邊站，這恐會挫傷在中國的一些美商。

這現象可能已經開始了，例如美國科技巨擘蘋果 (AAPL-US) 最近就警告，因為 iPhone 在中國銷售不如預期，所以下修第四財季的預測。

週五稍早，高盛又調降星巴克的股票評級，同樣也是因為看到中國市場「一些令人謹慎的觀點」。

Cramer 在其財經節目《瘋狂星期一》上指出，「我們知道，中國消費者開始選邊站了，這對任何在中國經營的美商來說都不是好消息，即使這些公司的股價可能反映出中美貿易談判有所進展。」

Cramer 指的是一些服飾企業的股票，例如 Nike (NIKE)、Lululemon (LULU-US)和 Tapestry (TPR-US)，這些企業都在中國經營事業，但其銷售尚未在這場貿易戰中明顯放緩。與官方相關的工業股，例如波音 (BA-US) 和 Deere (DE-US)，以及應會受美國農作物關稅衝擊的農業，這些也都還堅定守著。

「我在想，Deere 的股價走勢是否顯示，我們跟中國的貿易談判或許有一些進展？或只少他們說好真的會買一堆農產品了。」

判斷中美貿易談判進展好壞——3As

但是要判斷中美貿易談判進展好壞，還是要看「3As」：美國運通 (AXP-US)、蘋果 (AAPL-US) 和航天航空業。

Cramer 指出，倘若美國運通能夠取得在中國營運的許可證，這表示中國已經準備好接受美國金融業。

如果中國官方「開始善待蘋果，這也會是非常正面的消息，比 iPhone 調降中國售價好多了。」

「但最能展現誠意的就是中國航空公司下大訂單給波音，這樣可以在整個航空航天複合產業中產生迴響，包括 Honeywell、United Technologies 和 GE... 等，最終再次像航空和工業股那樣交易。」

但就目前而言，雖然「中國的贏家和輸家」都已開始浮現，但不可否認的是「中國經濟在此變得非常棘手，特別是對美商而言。」

「坦白說，中國現階段變得很難理解，我們根本不知道政府想怎麼做、會怎麼做，或許這是黎明前最黑暗的時刻，但再更進入黑夜之前，就去預測破曉時的光景，我覺得這是不明智的。」