新債券天王警告 美經濟正深陷「債務海洋」

有「新債券天王」之稱的 DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，由於垃圾債券大量銷售和投資級公司債大幅增長，再加上聯準會不再讓市場依賴寬鬆政策，美國經濟已深陷「債務海洋」。

不僅如此，岡拉克還把矛頭指向川普，因為川普稱自己正帶領美國走向最強經濟時期，岡拉克認為這種所謂的增長，正是以債務為基礎。

岡拉克指出，美國無資金準備債務已達 122 兆美元，相當於美國 GDP 的 6 倍。「我並不是說經濟會很糟糕，而是會因刺激支出而人為走強」，岡拉克進一步說，在經濟如此強勁的情況下，應採取相反措施，但美國卻在發行增量債務。

他在近期在接受 CNBC 採訪時大膽預測，美國 10 年期公債利率將會在 2020 或 2021 年上升至 6%，創下 2000 年以來的新高。

岡拉克預估，未來數年內美債殖利率還要至少翻一倍多才能達到他的目標。但在 2000 年時美國 GDP 增長率為 5.27%，目前美國的 GDP 增長率僅為 3%，還有持續放緩的預期。

鑒於 2018 財年美國公債達 1.4 兆美元，遠超約 9000 億美元的預算赤字規模，岡拉克稱，美國聯邦政府債務與 GDP 的占比，已經到了恐怖的地步，美國可能處於債務複合周期的拐點。