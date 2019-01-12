美股盤中─ 政府關門 中國經濟下滑 道瓊下跌200點

美國股市週五中場走低，道瓊下跌達 200 點。美國政府關門持續，中國經濟有下滑擔憂，壓低了股市。

台北時間 23:51

道瓊工業平均指數下跌 163.48 點或 0.68% 至 23838.44。

Nasdaq 指數下跌 40.51 點或 0.58% 至 6945.56。

S&P 500 指數下跌 14.62 點或 0.56% 至 2582.02。

美國政府關門已進入第 21 天，引發投資人擔憂關門可能還會持續很長時間。週四，川普總統發布推文說，由於政府關門，他將不會參加本月稍後在 Davos 舉行的世界經濟論壇年會。

川普還說，如果白宮與國會無法達成協議，結束政府關門，他可能宣布進入緊急狀態。

分析師說，「我們認為協議終將達成，重新打開政府大門，但要在經濟，金融或政治，受創之後。政府關門兩週，將削減經濟成長 0.1 個百分點。

美國股市已連續五個交易日上漲。但因擔憂中國經濟可能下滑，週五，股市受到壓力。

分析師說，蘋果近來調降了營收預估，星巴克將是下一家警告中國經濟下滑的公司。麥當勞於 11 月底，亦發現中國經濟有疲軟的趨勢。

星巴克股價下跌 2.6%。

蘋果於上週說，因中國經濟意外下滑，該公司調降第一季營收預估。

週四，聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，消費者支出的警訊，顯示中國經濟正在減緩。