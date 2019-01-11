英業達「全球分散式生產」因應貿易戰 南昌新廠H1投產 今年平穩向上

英業達 (2356) 去年業績首破 5 千億大關，表現超乎預期，董事長卓桐華看好今年營運可望平穩向上。因應美中貿易戰，透過全球分布式生產因應，除陸續將部分筆電與伺服器回台生產，另外馬來西亞檳城廠也已啟動，伺服器則以墨西哥廠為主。不過中國仍持續擴廠，在上海、南京與重慶之外新增南昌廠區，上半年將出貨。英業達週五 (11 日) 舉行集團旺年會，今年主題為「群英匯聚、龍飛鷹揚」，對 2019 再戰高峰有深切期許。卓桐華指出，去年是筆電出貨滿 30 週年，英業達營運蒸蒸日上，而 2019 年是變化的一年，用一個字形容就是「易」字，涵蓋不易、簡易與變異三大意涵。



因此，面對挑戰，英業達隨時準備因應，也做好充分準備。他舉例，像是筆電回台生產的動作其實已經在部分較敏感的美國客戶要求下，前年就已經從桃園廠區出貨，馬來西亞檳城的廠區也在去年底開始啟動，伺服器則主要是從墨西哥出貨，台灣廠以主板供應為主。



不過，他強調，中國大陸仍是最大的生產基地，在多年練兵下已是最有生產效率的地方，尤其去年在工業 4.0 方面增加許多投資，以重慶廠來說，同樣產能可減少 20% 的人力，上海廠也是一樣。他認為，要把中國大陸所有產能移回台灣是「工肖威 (台語)」，就像不可能把水量百倍於日月潭的巢湖水灌到日月潭一樣。不過，相較上海廠的成本高漲，旗下英華達啟動南昌廠的投資計劃，第一期 10 萬平米的廠區，預計上半年就可投產。



而今年設定三大營運方向，包括產品設計生產要以終端消費者為依歸，才能提升產品競爭力，二是創造價格，追求利潤，三是世代交替，培養年輕幹部。他說，目前已有部分年輕幹部冒出頭來，此部分快則一年半，慢則四年半，英業達董事會將換血，展現全新面貌。



至於三大主力業務筆電、伺服器以及智慧裝置，卓桐華表示，今年屬持平狀態。其中，筆電去年出貨超乎預期，基期墊高，今年估維持規模，但優於產業平均；伺服器與智慧裝置也是先估持平，後面再視情況調整；不過，英業達積極投資新技術，預計投入的金額會比去年更多，包括汽車電子、健康產業、工業物聯網 (IIoT)、5G，AI 人工智慧等都是主要方向。其中，首款 AI 筆電去年 12 月已經出貨，單價高達 40 萬台幣，初期接單上千台。