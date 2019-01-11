同業競爭加劇 綠悅-KY去年營收年減逾38% 力拼提升中高階產品比重

中國 BOPA 薄膜生產廠商綠悅 - KY(1262)去年 12 月營收為 2.97 億元，較上月略減 1.19%，綠悅 - KY 指出，去年 12 月上游原料 PA6 報價下跌約 15%，加上下游客戶因應年底盤點，降低庫存水位及對市場持觀望態度，導致 12 月出貨價較 11 月減少約 8%。而去年則在同業競爭加劇下，導致價量俱減，全年營收降至 38.59 億元，年減 38.7%。綠悅 - KY 表示，將持續進行中高階複合式產品及客製化產品的研發與試量產，繼磁懸浮三線 (第九線) 的機台調校與試產後，12 月份磁懸浮四線 (第十線) 亦開始進入試產階段，去年 12 月整體出貨量較 11 月增加 6%，未來將視市場狀況投入量產，以維持整體營運穩健發展。



此外，綠悅 - KY 也提到，中國 BOPA 市場近期受中美貿易戰影響，下游客戶對市場態度略趨保守，BOPA 薄膜市場價格壓力依舊存在，將以提升中高階產品比重為優先要務，依原進度進行磁懸浮三 - 四線 (第九 - 十線) 試產，並積極研發利基型的客製化產品。