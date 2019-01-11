【豐銀投顧】可持續看多 但注意下週

◆盤勢分析

這幾天盤漲的又快又急，但這一不是一個常態，也不必因為沒有抓到低點就懊悔，事實就是要出現這樣急漲又連續的盤本來就不容易。若沒抓到多單進場點就算了，怕是因為看了外資的報告說要「賣台股、買韓股」而去放空台股，那才真是冤枉。試想，外資真的會這樣做嗎？台股跟韓股不是差不多？產業差不多、又同屬新興市場，如果您有對沖的觀念，就應該是要買台股、韓股，出美股、日股。也就是買進新興市場國家，賣出先進國家股市。怎麼會買跟賣都是同一個市場？那不是白搭？筆者在上週上錢線百分百節目時，剛好討論到外資的報告常常是反指標，上週四有外資看壞 3711 日月光，結果上週四剛好就是日月光的最低點 54 元，今天漲到 57.7 元。這時候外資在講要賣台股買韓股，安的又是什麼心？恐怕大家要多想一想了。

筆者個人研發的「神奇動能」其原理與太極圖相去不遠。其實也就是物極必反的道理罷了。動能在去年元月底來到波段的最高峰，接著再也無法再創高，因此去年指數的最高點就一直在元月份未被打破。之後，動能不斷退去，幾乎就在今年初時來到低點了。動能退到不能再退，就會慢慢累積。當累積到足夠的能量的時候，就又會開始活起來。「動極而靜，靜極生動」，只要掌握動能的節奏，盤勢並不難看的懂。再搭配全球趨勢的分析，方向又怎麼會抓錯？

近期筆者仍看偏多行情，只是在下週三台指結算後要留意 5 日線與月線所形成的正乖離過大會造成修正。至於個股方面，則可注意 2423 固緯。客戶中除了有美國的全球軟體龍頭廠 Microsoft、Google 外，還有硬體的 Apple、Intel、IBM、HP。還有如華為 (中)、TCL(中)、三星(韓)、LG、現代汽車(韓)、Bosch(德)，連台灣的台積電(2330) 也是固緯的客戶，掌握新興產業發展契機，固緯未來也將重心延伸到新能源、車用電子、IOT、 AI 等趨勢性產業，提供給大家參考，祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師