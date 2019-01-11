5大壽險12月慘虧 唯獨南山賺錢 6大壽險全年獲利年衰8.5%

6 大壽險業去 (2018) 年 12 月獲利慘兮兮，包括富邦、國泰、新光、台壽保、中壽等 5 家公司都出現單月大幅虧損，合計單月虧損超過 150 億元，唯獨南山人壽小賺 1.2 億元。而 6 大壽險全年獲利年衰 8.5%，其中，新壽累計獲利跟去年相比更從成長王轉為衰退。

6 大壽險截至去年第 3 季底，合計獲利還超過 1200 億元，但是第 4 季全球股市遭遇亂流，加上台美利差持續擴大，避險成本居高不下，第 4 季每月獲利都每況愈下，到了 12 月堪稱壽險業最黑暗的一個月，高達 5 家壽險虧錢之下，拖累 6 大壽險公司去年全年合計獲利只勉強突破千億元、僅達 1067.71 億元，光是一季就少了 200 億元，而且比起 2017 年全年賺 1166.75 億元，還衰退 8.5%，讓壽險業叫苦連天。

去年 9 月開始，新光人壽、台灣人壽首先出現虧損，到 10 月國泰人壽也發生單月虧損，11 月份連富邦人壽、中國人壽也都單月虧損；到了 12 月，前 5 大壽險無一倖免，又以富邦人壽單月虧 55 億元最慘。

6 大壽險業中，國泰人壽去年全年以稅後純益 311.7 億元封王，不過，國壽的第 4 季也是風雨飄搖，從 10 月開始就見虧損，雖然 11 月虧損止住、獲利轉正，小賺 1.1 億元，但到 12 月單月又出現高達 45.4 億虧損，所幸上半年好成績撐腰，才讓國壽去年繼續蟬聯壽險獲利王寶座，不過若與 2017 年全年賺 363.2 億元比還是退步。

南山人壽去年 12 月稅前及稅後純益分別為 4.3 億元及 1.2 億元，為唯一賺錢的壽險公司，也使得累積全年稅後純益以 266.73 億元，擠下富邦人壽躍居亞軍，且與 2017 年全年賺 219.07 億元還成長。

富邦人壽 11 月就單月虧損 10.5 億元，12 月進一步擴大到 55.6 億元，避險成本的壓力沉重，逼得富邦人壽在 12 月 21 日宣布增提匯價格變動準備金 30 億元，而且因連續兩個月虧損，2018 年全年稅後純益降到只剩 252.2 億元，不但獲利排名掉到第三，與 2017 年全年大賺 323.2 億元相比也大幅衰退。

中國人壽也是 11 月、12 月連續 2 個月虧損，但虧損幅度都在 5 億元以內，11 月虧損 2.5 億、12 月虧損 4.9 億元，全年稅後純益為 101.8 億元，保住百億元大關，且比起 2017 年全年賺 90.84 億元，還成長 10%。

台灣人壽雖然在 10 月出現虧損，但 11 月也止住虧損，然而 12 月又轉虧 14.64 億元，累計全年稅後純益 82.96 億元，與前年相比更衰退 18.7%。

新光人壽則是只打了半場好球，截至前 3 季都穩坐第 4 名，且一直是最佳進步王，但是虧損從 9 月開始一路持續擴大，連續 4 個月出現虧損，且每月虧損都超過 20 億以上，11 月單月虧損高達 42.65 億元，12 月也虧 30.48 億元，導致新壽原本前 10 月累計稅後純益還有 125 億元，到 12 月降到只剩下 52.32 億元，獲利大腰斬，不但排名又落到墊底，且跟 2017 年全年賺 68.39 億元相比，從成長王又轉為衰退 23.5%。