鉅亨買基金：巴西猛漲 可搭配新興股分批加碼

今年以來，巴西股市受到新總統上台的提振，以 9.21% 的漲幅居冠，而同樣屬於拉丁美洲的阿根廷與哥倫比亞股市，也分別居第 2 與 6 名。此時投資人不免擔心巴西股市會否複製去年走勢，一月大漲後就迎來接連下跌；「鉅亨買基金」認為，相較去年，巴西股市有著美元轉弱與經濟數據好轉兩大優點，投資人在考量自身風險屬性後，仍建議巴西股票佔整體資產配置比重不應過高，而要搭配整體新興股票基金分批加碼。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，從去年以來，全球大部份國家經濟數據都在轉差（花旗全球主要國家驚奇指數由去年 1 月高點的 52.6 降至目前的 - 31.1，花旗新興市場驚奇指數則從去年 3 月高點的 39.5 降至目前的 - 15），但巴西卻是少數好轉的異類（製造業採購經理人指數從去年 6 月的 49.8 升高至 52.6）。去年年中罷工結束後，巴西工業信心便不斷升高，而消費者信心則是在選舉後一飛衝天，兩者的強勁表現都是巴西基本面改善的最好證據。

張榮仁表示，巴西景氣復甦有利股市表現。經歷 2015 與 2016 年連續 8 個季度衰退後，巴西經濟成長率於 2017 年回到正增長，但巴西仍處於景氣復甦的早期。從 1997 年以來，巴西股市表現與經濟成長率走勢一致，當經濟成長率升高時，股市通常都表現優異。根據世界銀行與各家投資機構預估，今年巴西經濟成長率可望進一步升高至 2.2% 至 2.5%，有利股市表現。

「鉅亨買基金」認為，美元轉弱將有利於巴西股匯市；除了本身經濟數據強弱外，美元與原物料價格同樣是影響巴西股市表現的關鍵（巴西為重要原物料出口國）。根據「鉅亨買基金」研究，藉由美元期貨投機淨部位變化，可判斷美元指數的走勢。當美元期貨投機淨部位觸頂後，美元指數往往跟隨來到期間高點。

張榮仁分析，若美元指數回弱，除了直接有利巴西里爾兌美元匯率外，也會透過提振原物料價格方式，推升巴西股市（能源與原物料類股佔巴西股市權重近 33%）。

總結以上，「鉅亨買基金」建議，在美國經濟數據轉差，但又不到經濟衰退的情形下，對於希望追求較高收益且願意承擔風險的積極型投資人，可持續分批佈局巴西基金，但佔整體資產配置比重不宜超過 10%，而穩健型投資人，則建議以整體新興市場股票型基金為配置重點。