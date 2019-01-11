汎德永業業績先蹲後跳 今年成長見三大動能

進口車商龍頭汎德永業 (2247-TW) 去年營收小幅衰退近 4%，不過，改款新車已陸續到位，上半年有 BMW X4、X5 作為主力銷售車款，全年成長新動能還有三大類，汎德永業樂觀看待今年全年；而法人認為，汎德永業業績已處在回升反彈的階段。

泛德永業今年有三大動能，包含 (1) 將推出全新改款 3 系列和旗艦房車 7 系列、(2) 全新 X7、 Z4 等新車上市，以及 (3) 第 4 季有高雄新生廠將完工、2020 年將再新增內湖潭美廠。

汎德永業去年全年合併營收 323.56 億元，年減 3.82%，隨著 BMW X5 新車到港開賣，第 4 季營收 83.42 億元，已較前年同期成長 4.53%，再加上 X4 買氣持續升溫，汎德永業樂觀看待，此兩款車今年買氣將延續，作為業績成長主力。

另一方面，汎德永業已規劃今年將推出全新改款 3 系列以及旗艦房車 7 系列，再加上全新 X7、Z4 等新車上市，預料 BMW 品牌受車主關注度將明顯回升。

此外，售後保養維修業務已逐漸成為汎德永業業績成長來源之一，去年占營收比重達 11.17%，較 2016 年大增 2.48 個百分點，主要是因 BMW 新增的台南永康多功能服務廠，還有高雄楠梓 Porsche 全功能展示服務中心、台中專業鈑噴中心加入，帶動相關業績，今年第 4 季將有高雄新生廠將完工，2020 年再新增內湖潭美廠，持續提升售後業務可期。