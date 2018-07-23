BMW在台銷售衰退 汎德永業歸納3個原因

國內豪華車品牌經銷商汎德永業 (2247-TW) 由於今年上半年 BMW 銷售衰退逾 10%，使整體合併營收較去年同期衰退 6.47% 至 154 億元，看下半年車市暫持謹慎樂觀態度，針對銷售衰退，汎德永業集團董事長唐榮椿指出，包含主要競爭對手賓士原廠在台灣車市祭出 SUV 車海戰術，加上賓士水貨車熱賣、LEXUS 的 NX 定價具競爭力搶食不少進口車市，共三個原因對 BMW 銷售造成壓力。

BMW 上半年在台灣車市新車掛牌數僅 8012 台，年減 12.4%，差於賓士成長 8.9%、LEXUS 成長 41.4%。

唐榮椿直言，不同於過去新車款是採逐漸推出的策略，賓士近來以 SUV 車海戰術席捲進口 SUV 車市，加上貿易商積極導入賓士水貨熱賣，也搶走部分中高端消費者，對 BMW 造成壓力。

另一方面，LEXUS 去年第 4 季推小改款 NX 後，首度導入 NX200 車型，並將售價下殺到幾乎跌破行情 152 萬元起，讓消費者可以更低門檻跨入 LEXUS 品牌，一口氣推升品牌上半年新車掛牌衝上近 9000 台，年增逾 40%，也對 BMW 產生不小競爭壓力。

汎德永業強調，BMW 下半年運動休旅車 X4、X5 進行大改款，可望搶回部分 SUV 買盤。

另一個經銷主力品牌保時捷，在順利度過總代理轉換調整期後，第 2 季起陸續交車，加上第 3 代 Cayenne 改款，使 6 月交車數即高達 411 台，汎德永業更看好其下半年表現。

汎德永業指出，於上周最新開幕的高雄楠梓保時捷全功能展示服務廠，是亞太地區最大的旗艦館，集新車銷售、售後服務、精品、配件和客戶服務和保時捷認證中古車等多項功能，樂觀看待將推升汎德永業南部業績表現，進一步帶動整體營收增加。