光寶科去年全年營收2070億元 本業獲利將成長

光寶科 (2301-TW) 今 (10) 日公告去年 12 月合併營收 161.38 億元，月減 3.55％，年減 10.43%，為近 5 個月新低；第 4 季營收 504.71 億元，季減 7.39%，年減 9.52%；去年全年營收 2070.9 億元，年減 3.49%。在不計算一次性收益認列下，去年本業獲利表現仍將優於 2017 年。

光寶科去年完成手機事業相機模組營業讓與，及可攜式機構事業群子公司股權出售等營運調整，挹注獲利表現。不過，光寶集團總執行長陳廣中表示，在不計算一次性收益認列下，去年本業獲利表現仍將優於 2017 年。

展望今年，陳廣中表示，從目前市場需求及客戶端反應來看，仍將是審慎樂觀的一年，惟美中貿易戰為其中最大變數，今年營運主要成長動能來自雲端應用、LED 及戶外照明兩大主軸，目前已達到營收占比近 3 成，且去年營收與獲利年成長高達 2 成。

從整體營運表現來看，陳廣中表示，首季營運預期將延續去年第 4 季表現，預期第 2 季待貿易戰談判結果較為明朗後，下半年表現將優於上半年，而去年前 3 季毛利率平均約 13%，今年目標為全年毛利率平均超過 14.5%。此外，車用攝像頭將於今年第 4 季量產，預期相關效益可望於 2020 年明顯發酵。