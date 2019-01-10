能源盤後─WTI超越50、布蘭特躍過60美元水位 美中談判順利進行中

週三 (9 日) 油價上漲超過 4%，因為美中談判的延長有望緩和貿易緊張的局勢，而 OPEC 主導的石油減產也提供了支撐。油價也連 8 個交易日上漲，2019 年漲幅已超過 13%。同時，WTI 也突破了 50 美元水位，布蘭特突破 60 美元水位。

布蘭特原油期貨收高 2.74 美元，或 4.67% 至每桶 61.46 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 2.56 美元，或 5.14% 至每桶 52.34 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.69% 至每加侖 1.364 美元。

天然氣收高 0.023 美元，或 0.81% 至每一千立方英尺 2.858 美元。

在去年 12 月的下跌情況下，石油繼續保持積極的氛圍，而投資人對於美中貿易的緊張局勢開始得到緩解。

由於中國購買美國農產品和能源商品等問題取得進展，北京的貿易談判延續到計劃外的第 3 天。中國國家報紙「中國日報」稱北京積極的希望結束貿易爭端，但任何協議必須涉及妥協。

石油價格也受到石油輸出國組織 OPEC 和包括俄羅斯在內的盟國 OPEC+ 削減供應的支持。OPEC+ 上個月協議共同減產 120 萬桶 / 日，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

EIA 數據

美國能源信息署 EIA 的數據顯示，上周國內石油庫存下降低於預期。汽油和蒸餾油庫存增幅超過預期。石油庫存下降 170 萬桶，低於分析師預期的 280 萬桶。

汽油庫存增加了 810 萬桶，遠遠超過分析師預期的 340 萬桶。蒸餾油庫存增加 1060 萬桶，是預期 190 萬桶增長的 5 倍多。此消息有望壓低油價，或減少漲幅。

各大油價預測

摩根士丹利將 2019 年的油價預測下調了 10% 以上。該銀行在一份報告中表示，現在預測布蘭特石油今年平均每桶 61 美元，WTI 平均每桶 54 美元左右。

此外，世界銀行預計今年和明年油價平均每桶 67 美元，與去年 6 月的預測相比下降 2 美元。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

BP 的 Wolfspar 技術

在過去幾年中，BP (BP-US) 與許多其他主要石油公司一樣，越來越多地使用先進的新技術來尋找更多石油，同時也削減了地震圖像分析的成本和時間。

BP 創造的 Wolfspar，是一種震源技術，能夠「看」到墨西哥灣的鹽層，以便更好地規劃鑽井的位置。 BP 高管表示，這項技術獲得了低頻地震信號，可以幫助估算 Atlantis、Thunder Horse、和 Mad Dog 剩下的油量。

因此，BP 現在已確定在其 Thunder Horse 油田裡又多增加了 10 億桶石油，並在 Atlantis 油田另外增加了 4 億桶石油。Atlantis 油田約 44% 股份由 BHP 所持有。