能源盤後─連7交易日攀升 擺脫供應過剩擔憂 油價再漲

油價連續 7 個交易日攀升，同時也是 17 個月以來最長的連續漲幅。由於供過於求的擔憂持續緩解、來自大型生產商的供應限制、以及風險偏好改善，股票也從第四季度的下跌中反彈，推動了石油價格上漲。

布蘭特原油期貨收高 1.31 美元，或 2.29% 至每桶 58.64 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.15 美元，或 2.37% 至每桶 49.67 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.69% 至每加侖 1.364 美元。

天然氣收高 0.041 美元，或 1.39% 至每一千立方英尺 2.985 美元。

布蘭特及 WTI 兩個指標均處於 12 月 17 日以來的最高水平，全年漲幅也超過 9%，但仍比 10 月初的多年高水位低 30% 以上，堅守熊市區域。

OPEC+ 上個月協議共同減產 120 萬桶 / 日。數據顯示，負責 80 萬桶 / 日減產量的 OPEC 成員國上個月產量減少了 53 萬桶 / 日至 3260 萬桶 / 日。最大貢獻者為沙國，上個月減產 42 萬桶 / 日至 1065 萬桶 / 日。非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

全球最大的石油出口國沙烏地阿拉伯計劃在 1 月底之前將出口量減少至 710 萬桶 / 日，比 11 月的水平少 80 萬桶 / 日。沙國的預算需要油價落在 95 美元 / 桶水位，才得以平衡，但會對 80 美元至 85 美元 / 桶的油價感到滿意。

OPEC 官員們預計，2019 年下半年油價有望達到 80 美元水位。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

由於之前投資人關注全球經濟速度，過去一個月的油價在很大程度上與全球股市波動同步。這些擔憂引發了華爾街和全球的拋售，同時由於對世界石油需求的潛在連鎖效應而對石油產生負面影響。

然而，石油投資人正在重新關注供應基本面，而不僅僅是回應宏觀經濟因素。市場可能會更好地理解生產者集團的整體凝聚力和 1 月底削減產量的有效性。

美國石油協會 (American Petroleum Institute，API) 行業組織，週二將公布美國石油庫存的每週數據，隨後是週三能源信息管理局 EIA 的官方政府數據。分析師和交易商的平均預測，截至 1 月 4 日當週，庫存估計應下降 180 萬桶。

治安不佳 奈及利亞損失石油財

奈及利亞新聞社週二 (8 日) 引用聯合國關於西非的報告稱，奈及利亞的石油有關犯罪案，使該國於 2018 年損失了 28 億美元的收入。

根據政府數據，去年 1 月 1 日至 11 月 23 日期間，非洲大西洋沿岸的幾內亞灣 (Gulf of Guinea) 發生了多達 82 起海上犯罪和海盜事件。

幾內亞灣 Gulf of Guinea / 圖：谷歌

據了解，奈及利亞於 2016 年遭遇武裝份子攻擊石油基礎建設後，2018 年再度將產量提升至 180 萬桶 / 日，較 2017 年多了 9%。