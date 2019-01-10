普生去年營收達2.32億元  達到14年來新高

普生 (4117-TW) 今 (10) 日公布 12 月營收達 2286 萬元，月增 36.96%，年增 64.13％，全年營收達 2.32 億元 ，年增 24.27％，達到 14 年來新高，普生表示，去年起全力衝刺檢測及 P113 + 胜肽藥兩大事業體業務拓展及銷售，加上第 4 季接獲子宮頸癌基因檢測新訂單，挹注營收動能。

普生在檢測業務穩定發展的基礎下，持續打造 P113 + 胜肽藥事業，普生旗下 P113 + 胜肽藥自 2014 年向加拿大 Pacgen Life Science Corp. 取得 P113 蛋白藥物開發的全球獨家授權後，加速將 P113 + 胜肽藥進行商轉化開發，除了每年推出新款 P113 + 胜肽藥系列美容保養相關產品外，也在自有品牌 (OBM) 及代工生產 (ODM) 兩種業務模式下，拓展電商平台及實體通路的銷售範圍。

展望 2019 年，普生期待檢測業務及 P113 + 胜肽藥兩大事業體雙引擎動能推進下，加上嚴控費用支出，目標是力拼今年整體營運達損益兩平。在海外市場方面，普生也於去年第 1 季起陸續取得中東市場體外試劑國際標案，有望支撐普生未來 2 年以上營收穩定推進，貢獻普生整體營運。