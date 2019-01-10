又是小米 中金跟進下調小米目標價21%

繼摩根大通、麥格理、德銀同聲調降小米目標價之後，中國中金再補一槍。

中金發表報告表示，由於智慧型手機市場需求疲弱，將小米 2018 年、2019 年和 2020 年 EPS 預估分別下調 2%、13% 和 25%，達人民幣 0.34 元、0.45 元，及 0.60 元。

同時將小米目標價下調 20.5%，至 13.5 港元，相當於 27 倍 2019 年預估本益比。不過股價評等仍維持在推薦等級，中金也長期看好小米在 IoT 業務和海外互聯網業務的持續成長。

小米目標價遭到這些券商調降的共同因素都在於智慧型手機市場疲弱。事實上中國最新公布的數據也印證手機市場的問題，去年中國國內手機出貨量年減 15.6%，達 4.14 億支。

小米股價重挫除了基本面之外，籌碼面也存在問題。1 月 9 日起小米第一批員工選擇權將解禁。根據資料顯示，小米員工平均持有 1 至 5 萬股，加上執行價格低，若進行套利，是會對小米股價短線造成賣壓。

小米另尋新大餅

手機銷售疲弱的問題不光只有在小米身上發生，蘋果、三星等國際一線大廠同樣面臨困境。因此各家品牌廠都努力減少對於手機業務的比重，如蘋果就積極在軟體服務方面施力，近期更與三星在家電上進行軟硬體合作。

小米當然同樣在尋找新的營收成長重心，和 TCL 集團結盟就是一例。這次結盟就是著眼在未來 IoT 業務的發展上。

圖: 艾瑞諮詢

根據艾瑞諮詢的數據顯示，全球消費級 IoT 硬體銷售金額由 2015 年的 3063 億美元成長至 2017 年的 4859 億美元。隨著物聯網生態體系內相關產品不斷增加，以及 5G、雲計算等基礎設施逐步建成，整個市場銷售規模將會持續倍增，預計 2022 年將可達到 1.55 兆美元。可見這個市場存在著巨大的發展潛力。