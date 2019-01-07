小米入股TCL 鞏固電視領域山頭

1 月 6 日，TCL 集團宣布小米集團戰略入股 TCL 集團，是在 TCL 集團組織整合後，又一重要策略布局。

根據公告顯示，2019 年 1 月 4 日小米集團透過深交所在次級市場買入 TCL 約 6517 萬股，占公司總股本 0.48%。若以 TCL 當日均價人民幣 2.56 元 / 股計算，小米這次交易金額約人民幣 1.7 億元。

TCL 表示，此次入股有利於加深小米和 TCL 兩個產業集團的合作深度，建構更為緊密的戰略合作夥伴關係，也有利於小米在大型家電領域的擴展。

兩家公司在過去就已有合作基礎，小米電視正是由 TCL 代工，主要產品以 32 吋為主。而這次小米入股 TCL 集團主要是看中 TCL 面板業務。因 TCL 去年 12 月份，組織調整分割家電部門，將戰略調整為專注半導體顯示器業務、材料業務及新興業務。

值得注意的是，TCL 集團控股子公司華星光電是中國最大的面板製造商之一，其 2018 年前三季大尺寸液晶面板出貨量全球第五。很顯然，小米看上 TCL 集團在顯示器領域的優勢。從全球前三大電視製造商三星、LG、TCL 觀察，均具備上游電視面板生產線。



而 2018 年，大型家電成為小米集團新的營收成長來源。小米入股 TCL 的意圖就是要穩定優質的上游供應商，因為面板占電視機成本約 80% 左右，如果能有更穩定的價格與供給量，對於小米能更快速的擴展市場極為重要。同時小米未來也能夠和 TCL 進行更深入的制定產品規格，以便在超薄、超高解析度等等各種顯示技術層面上占有先機。

圖 AFP

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由上述可以顯現小米入股 TCL 集團，雙方在業務上表現出極佳的互補性。小米擁有產品定位、研發和設計能力，同時也具備互聯網的思維，智慧電視業務已經在中國領先，並進入印度等市場，展現國際化能力。

去年度小米的智慧電視已經在中國市場獨占鰲頭，同時根據市調機構 IDC 公布印度智慧家庭市場報告顯示，去年第三季小米電視已經超越三星成為印度第一大智慧電視品牌。

而 TCL 方面，其擁有豐富的供應鏈、生產經驗，在半導體顯示業務擁有較強競爭力。與 TCL 的合作將加強小米的供應鏈和代工資源，為小米進軍白電市場提供強大的後援，鞏固小米產品在性價比上的優勢。

小米布局電視產業取得成功，給了小米進軍大型家電領域的信心。但電視注重影視內容，與小米的互聯網屬性相契合。但空調、冰箱、洗衣機等其他家電卻因為有其自身的特殊性，注重研發和經驗累積，這些領域有格力、海爾等長期盤踞市場的巨頭，短期小米難以撼動。