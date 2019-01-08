滿足客戶就是王道 聯想再度進行組織調整

聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍，透過公司內部信件宣布新一波聯想中國地區的組織架構調整。劉軍在信件中表示，這次人事調整是為了聚焦大客戶、中小企業客戶，及消費者等三大客戶群。



在新的調整中，大客戶事業部將主軸放在大型企業，及產業客戶的需求，繼續強化 R 模式服務 (此模式為關聯式銷售，主要針對大型企業、金融、政府、教育等產業客戶。)，提供更多整合性的產品、服務及解決方案。

中小企業事業部則將合併原 Think 業務、揚天業務和惠商業務，成立 SMB 事業部。整個 SMB 業務將更有系統，並與中小企業密切合作。隨著經濟發展環境變化，中小企業成為經濟發展的重要動力，展現出強大的發展活力和成長潛力，因此該部門也將緊密跟隨客戶的市場腳步與發展趨勢。

最後則是消費事業部，此部門將整合中國手機產品行銷、銷售及推廣。整合後的消費業務，將滿足消費者的需求，綜合考量 PC、手機等等的智慧產品串連及服務，圍繞智慧生活，提供給消費者全系列的產品線，打造親身體驗區，建設全通路行銷。

圖: AFP

聯想的大動作並不是第一次，早在去年 5 月份，聯想集團就曾經因應全球市場布局，進行一次大規模的組織架構調整。當時，原個人電腦和智慧設備業務集團 (PCSD)、移動業務集團 (MBG) 整合成智慧設備業務集團 (IDG)，將與原資料中心業務集團（DCG）共同合作，推動「智慧設備 + 雲」和「基礎設施 + 雲」，目標在串連起 PC、智慧型手機和其他智慧型裝置，形成完整開放的智慧物聯網平台。

同時，在 5 月份聯想的組織架構調整後，已從惠普手中奪回全球 PC 出貨量排名第一的寶座。根據 IDC 資料顯示，2018 年第三季，聯想以 23.7% 的市占率重回全球 PC 出貨量第一的位置，淨利率 5% 同樣優於同業。



而這次調整，聯想則從客戶需求出發，想要進一步探索和布局 PC 以外的更多「Device+」業務。在劉軍給聯想的內部信件就提到：「誰更貼近客戶、更快速洞察需求變化、快速因應客戶發展變遷，將成為制勝的關鍵。」