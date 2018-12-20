〈機構報告〉勞動生產性國際比較2018 日本在G7敬陪末座

日本生產性本部在週三 (19 日) 發表了「勞動生產性國際比較 2018」報告，自 2017 年的資料計算出日本每小時的勞動生產性為 47.5 美元，和去年一樣在 7 大工業國（G7）當中敬陪末座。而在經濟合作暨發展組織（OECD）的 36 個成員國中，則是排行第 20 名。勞動生產性最高的國家為愛爾蘭，其次為盧森堡與挪威。美國在 G7 排名第 1，在 OECD 排行則落到第 6 名。

公益財團法人日本生産性本部 (Japan Productivity Center) 於 1955 年設立，是日本的智庫單位，過去由原本的日本經濟產業省管轄。

勞動生產性的定義，是將勞工的工作成果透過數據化來呈現，經由 GDP 等資料來算出。

根據這次的報告，OECD 36 個成員國當中，第 1 名的愛爾蘭每小時勞動生產性為 97.5 美元、第 2 名盧森堡 94.7 美元、第 3 名挪威 82.3 美元、第 4 名比利時 73.5 美元、第 5 名丹麥 72.2 美元、第 6 名美國 72.0 美元、第 7 名德國 69.8 美元、第 8 名荷蘭 69.3 美元、第 9 名瑞士 68.0 美元、第 10 名法國 67.8 美元。幾乎由歐洲國家全部包辦。

2017 OECD 36 國勞動生產性排行 (圖片來源：翻攝自日本生產性本部官網)

第 20 名的日本，每小時的勞動生產性為 47.5 美元，只有美國的 2/3 水準。雖然勞動人口增加造成生產性的下降，但是由於 GDP 的成長和平均工時的縮短，使得生產性年增 1.4%。但是在 G7 當中，日本的名次從 1970 年之後一直都是掛車尾。

由於日本以小型企業和服務業居多，各家企業在防止人才流失的前提下，普遍造成生產性不佳。然而，透過勞動方式的改革來減少工時，今後可望帶動生產性的提升。