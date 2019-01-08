宏達電發表新品 汪叢青稱 今年是VR 5G元年 一體機將更廣泛滲透市場

宏達電 (2498) 於 CES 開展前發表 HTC VIVE 新一代硬體、軟體和應用內容服務，HTC VIVE 中國區總裁汪叢青表示，2019 年 VR 市場中，將有兩大趨勢，一是「一體機」將更廣泛滲透到市場，二是今年將會是 VR 5G 元年。汪叢青指出，宏達電自 2016 年以來搶灘 VR 市場，陸續推出 VIVE 產品包括有 Vive 、Vive Pro，以及一體機 Vive Foucs，也在軟體上努力進化，其中 VIVE 主要是針對消費者，VIVE Pro 在價位和性能的規劃則是針對商用領域。



展望 2019 年，汪叢青表示，全球使用者比例會更大，特別是國外市場，國外市場原本有 80% 是消費者市場，隨著宏達電在 VIVE Pro、VIVE Pro Eye 的出現下，一定會有更多商業領域使用，是宏達電今年很大的方向。



至於 VR 整體產業會走向有兩大趨勢，一體機更被市場接受及 5G VR 元年，其中 5G 是今年大方向，5G 基礎網路會從下半年開始鋪設，預計 2-3 年會大舉覆蓋，將催生雲 VR 誕生，顛覆 VR 可行性更改變使用方式，未來 1-2 年雲 VR 會越來越熱門，有了雲 VR 可讓使用親近門檻降低，不再受限於時間空間，未來 VR 設備將更輕、更方便、更便宜合作，一定會找上宏達電，宏達電日前在 5G 已和中國移動合作，就是雲 VR 的第一步，除中國移動外，其他也都有在洽談。





