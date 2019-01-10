小摩：亞馬遜是今年理想選擇之一 目標價2100美元

根據摩根大通說法，亞馬遜 (AMZN-US) 這美國最有價值的上市公司仍有大幅的上漲空間。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 重申對亞馬遜股票「加碼」的評級，主張該公司更新的雲端運算和廣告業務獲利上升，並稱亞馬遜是摩根大通 2019 年「最理想選擇」之一。

他週三報告提到，「亞馬遜有最快速成長的營收來源，最能賺錢且最能推動利潤擴張，因為在大型網路股中具有最多元的營收和獲利來源，亞馬遜的定位相當好。」

Anmuth 重申亞馬遜年底目標價 2100 美元，與近時水準相比，隱含 26% 上漲空間。

亞馬遜股價走勢

他估計 AWS 和公司廣告業務合計將在亞馬遜營收中占比 17%，且在營運獲利中占比超過 85%，第一季整體營收成長年率改善至 22%，去年第四季亞馬遜向投資人提供的整體營收成長年率範圍僅 11% 至 21%。

「在網路業成長放緩之際，亞馬遜與其他網路股的關鍵差異點就在他們有更大的基礎和更高的滲透路。」

Anmuth 還認為，亞馬遜目前股價仍然誘人，因估值在其評估 2020 年自由現金流 22 倍。

無獨有偶，Pivotal 研究團體週一也看漲亞馬遜，年終目標價設定在 1920 美元。

根據 FactSet，以週二收盤價計算，亞馬遜市值已達 8100 億美元，目前是美企業排名第一。