蘋果下調iPhone「新機」中國售價！XR降幅最大

週三 (8 日) 晚間，陸媒《每日經濟新聞》傳出最新蘋果 (AAPL-US) iPhone 在華降價的最新消息，消息指出，深圳「華強北」手機經銷商收到了來自蘋果的降價訊息，iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS 和 iPhone XS Max 等產品均開始降價。

上述六款在中國降價的 iPhone 中，又以蘋果發布的新機 iPhone XR 降價幅度最大，僅經銷商價格便下調了人民幣 450 元，目前售價為人民幣 5250 元。

「華強北」為中國手機市場最重要之集散地，承載中國手機市場的樞紐功能，中國約有 70%-80% 之手機出貨皆由「華強北」發出。

一名「華強北」經銷商向《每日經濟新聞》表示：「降價後的蘋果產品可以刺激中低端消費者的需求，從而促進蘋果公司的銷量增長。但是我們這些業者就比較慘了，手上有 iPhone XR 的虧得最多，平均一部人民幣虧 400 元左右。」

此前蘋果曾在 1 月 2 日重磅宣布下修財測，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，由於 iPhone 銷售低於預期以及中國經濟疲軟，故迫使蘋果下調 2019 會計年度第一季財測。