中美科技戰惡化 蘋果受創

蘋果上週宣布，去年第四季，iPhone 在中國大陸的銷售大幅轉弱，該消息使得華爾街擾嚷不安。蘋果說，中美貿易戰使得該全球第二大經濟體的消費者飽受壓力，iPhone 銷售因而下降。亦有分析師說，中國經濟減緩，才是主因。還有分析師指出，蘋果在中國面臨的競爭加劇，也是原因之一。其實，這些說法都對，但都忽略了最重要的問題：在中國新一輪的科技進步中，美國企業出局的風險正日益上升。

這一切由競爭開始，不只是手機，還有驅動手機的半導體。與歐洲競爭對手愛立信及諾基亞不同，中國華為公司選擇在更誘人的高端智慧型手機市場進行競爭，在研發與行銷上，大舉投入。華為的秘密武器海思半導體公司已開始設計手機晶片，這讓華為手機的功能，已接近 iPhone，甚至與之並駕齊驅。在台積電公司的協助下，華為的神經網絡處理器及其他定制芯片，在成本與功能上均能夠發揮競爭力，而僅僅二年前，這還是無法想像的事。

還有另外一項重要的因素：中國消費者開始延遲購買最新，功能最強的智慧型手機。

消費者胃口難以評估，但遲遲不願購買蘋果新手機的最大原因，在於下一代的 5G 行動網路已經問世。中國手機製造廠 -- 包括華為及小米等 -- 都計畫於 2019 年推出 5G 手機，相形之下，蘋果可能要到 2020 年才可能有 5G 手機。

中國消費者 -- 尤其是高階消費者 -- 絕不希望錯過 5G 手機，該手機的傳輸速度較目前網路快 100 倍。

還有地緣政治，包括貿易緊張及中美科技冷戰。上個月，加拿大應美國當局要求，逮捕了華為財務長孟晚舟。結果促使許多中國企業要求員工棄用蘋果手機，改用華為製品，若拒絕將會遭到罰款。

目前為止，該衝擊尚屬溫和，但若孟晚舟戴著手銬，被引渡至美國，或遭到其他方式羞辱，則中國的反擊可能會強烈許多。