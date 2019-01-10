美中談判落幕 美歐談判接力上場 汽車關稅為本次磋商重點

美中談判落幕，美歐談判 9 日接力上場。歐盟貿易委員馬姆斯壯 (Cecilia Malmstrom) 正準備與美國就雙邊自由貿易協定展開談判，希望遏制美國對歐盟汽車徵收關稅的威脅，但農業問題不會在討論範圍之內。

歐盟委員會表示正在準備兩項任務：一項是工業產品關稅取消，另一項是關於藥品、醫療設備和網路安全等領域與美國的監管合作領域。在提交歐盟 28 個成員國批准之前，歐盟委員會首先需要批准這些任務。

歐盟委員會在一份電子郵件聲明中表示：「本週美歐代表在華盛頓，技術層面的討論將繼續進行。」但並未提供向歐盟 28 個成員國提交談判授權草案的時間表。

美中談判剛落幕，美歐談判接力登場，歐盟一直把談判重點放在達成一項協定的可能性上，該協定將從總體上取消工業品關稅，並與美方加強醫藥和醫療器械等行業的監管合作。

日本經濟產業大臣世耕弘成 (左)、歐盟貿易委員馬姆斯壯 (中) 與美國貿易代表萊特希澤 (右)。(圖：AFP)

歐盟週三 (9 日) 在比利時布魯塞爾宣佈上述舉措的前一天，歐盟貿易委員馬姆斯壯 (Cecilia Malmstrom) 在華盛頓與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 針對去年 7 月通過一項政治協議進行磋商。

川普和歐盟委員會主席容克在去年 7 月達成美歐休戰協定，約定進行談判，以便實現除汽車外其他工業產品零關稅、零壁壘、零補貼的目標。

馬姆斯壯週三表示，歐盟希望與美國達成協議，將汽車納入減稅協議的範圍中，並期望川普政府在雙方繼續談判期間不徵收汽車關稅，還重申農業問題不會在討論範圍之內

另外，歐盟週三警告美國和中國要避免通過歧視歐洲企業的協議以解決貿易戰。

歐盟委員會副主席卡泰寧 (Jyrki Katainen) 表示：「不接受任何會扭曲公平競爭環境、讓歐洲企業處於比我們目前更糟糕境地的協議。」他強調規則必須適用每個人且保持一致性。

歐盟本次目標是抑止美國總統川普對外國汽車和汽車零部件徵收關稅的威脅。川普去年曾以國家安全理由，對美國以外的國家徵收鋼鐵和鋁關稅。

歐盟委員會估計，若美國對其汽車徵收 25% 的關稅，將使歐洲製造的進口美國汽車售價增加 1 萬歐元 (約 11,453 美元)。

會前意外插曲

美歐談判於美東時間 9 日登場，據了解歐盟駐華府大使館去年底遭美國「降格」，歐盟此前並未接獲美方對其「外交級別降級」的書面通知，據悉歐盟還是上網後才發現，引發歐盟強烈不滿。由於時機敏感，目前歐盟與美國官員針對此問題積極討論中。