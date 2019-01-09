樺漢12月合併營收暴衝 突破90億刷新紀錄 瑞祺電、帆宣同創次高

IPC 大廠樺漢 (6414)12 月業績大爆發，單月合併營收一舉突破 90 億元大關，來到 91.92 億元，較上月跳增 27%，年增率高達 55.63%，刷新歷史紀錄。據了解，此業績佳績主要動能來自 S&T 年底的旺季成長效應，另旗下工業網安大廠瑞祺電(6416)、沅聖(6638) 以及帆宣 (6196) 都有好表現。公告顯示，瑞祺電 12 月營收再登 5 億大關，較上月跳增 38.26%，年增 7.61%，創歷史次高紀錄，僅差新高紀錄 270 餘萬元。



至於帆宣，12 月業績也高達 23.66 億元，較上月跳增 30%，年增率 15.16%，亦為歷史次高。



至於樺漢本身，12 月美國博弈設備機台開始量產出貨，不過初期數量不大，使母公司本體業績約持平 11 月。預計博弈訂單大量貢獻期在 2019 年，與 IIoT 邊緣運算業務同步增溫。



樺漢第四季合併營收衝高到 231.2 億元，創下歷史新高記錄，季增率 15.7%，年增率達 52.8%，累計全年合併營收 685.99 億元，較前一年成長 96.54%，也是刷新歷史紀錄的表現。